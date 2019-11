Overnames werpen vruchten af voor Aedifica

In het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar nam de groep elf zorgvastgoedsites over, en de groep houdt de ogen open voor nog investeringen. Aan het einde van het eerste kwartaal staat de teller van het investeringsbudget op 414 miljoen euro.

Ook internationale expansie staat op de agenda. Vorige week deed Aedifica een bod op Hoivatilat, een Finse zorgvastgoedinvesteerder die actief is in Finland en Zweden. Aedifica heeft al 274 zorgvastgoedsites in Belgi√ę, Nederland, Duitsland en het VK. Dinsdag raakte bekend dat Aedifica voor 35 miljoen euro ook drie rustoorden in Duitsland, goed voor 234 wooneenheden, heeft toegevoegd aan de portefeuille.