Overnemers: 'Gentse Arsenaalsite moet meerwaarde bieden voor iedereen'

Drie West-Vlaamse investeerders nemen de Arsenaalsite in Gent over.

Het West-Vlaamse trio dat de enorme Arsenaalsite in Gent heeft gekocht van de NMBS, praat eind deze maand met het stadsbestuur over de invulling van het project. De overnemers benadrukken dat ze voor de dialoog kiezen.

Krijgt de Gentse deelgemeente Gentbrugge er straks een nieuwe, gemengde wijk bij met alle nodige voorzieningen? Of wordt de Arsenaalsite, een enorme oude spoorwegwerkplaats van de NMBS, volgepropt met dure woonbouwprojecten?

De vraag staat weer bovenaan op de Gentse politieke agenda, nu het 20 voetbalvelden grote terrein afgelopen weekend werd overgenomen. Na een maandenlange biedstrijd bereikten de bouwgroepen Danneels en Group Monument en Quva, het investeringsvehikel rond de miljardair Pascal Vanhalst, een akkoord om de Arsenaalsite te kopen van de NMBS.

Hoeveel de drie op tafel legden, wordt niet bekendgemaakt. In de wandelgangen valt te horen dat het overnamebedrag niet ver is verwijderd van het bod van 61 miljoen euro dat bij de start van de laatste biedronde werd genoemd. De oude spoorwegwerkplaats, gelegen tussen twee treinstations en ook vlot bereikbaar via de snelweg, biedt veel potentieel. De site wordt soms omschreven als het Gentse Tour & Taxis, naar het bijzonder succesvolle reconversieproject in Brussel.

Schermvullende weergave De Arsenaalsite wordt soms omschreven als het Gentse Tour & Taxis.

De stad Gent was aanvankelijk geïnteresseerd om de site over te nemen en te ontwikkelen via een mix van woon-, werk- en stadsprojecten. Maar omdat ze niet wilde meegesleurd worden in een biedstrijd haakte ze af. De stad werkte wel een toekomstvisie uit voor het terrein: een derde moest worden ingevuld met woningen, waarvan 40 procent sociale en budgetwoningen. Tegelijk moest de erfgoedwaarde van het complex - de Arsenaalsite is de oudste spoorwegwerkplaats van Vlaanderen -worden gerespecteerd.

Onteigening

De nieuwe overnemers zeggen dinsdag in een persbericht dat ze nu 'in alle rust in dialoog gaan met alle betrokken partijen om van de site een unieke stadsontwikkeling te maken met meerwaarde voor iedereen'.

Het trio gaat eind deze maand voor de eerste keer samenzitten met het Gentse stadsbestuur over het project. Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) had eerder al laten uitschijnen dat onteigenen nog steeds een optie is als er geen akkoord uit de bus komt.