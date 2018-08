PREVIEW - Dividendaandeel Qrf moet trend snel keren

De verhuurder van winkelvastgoed kan wat verse cash gebruiken om te investeren en binnenkort ook om de winstuitkering op peil te houden. Maar een lage beurskoers maakt nieuwe aandelen uitgeven weinig aantrekkelijk.

Als de volgende winstuitkering van Qrf die van afgelopen mei evenaart, vloeit er 1,35 euro per aandeel uit het bedrijf naar beleggers. Wie vandaag het aandeel oppikt voor ongeveer 19 euro zal dan een brutorendement van meer dan 7 procent neerzetten louter dankzij het dividend. De koers staat op zijn laagste peil ooit en bijna een kwart onder de prijs bij de beursgang van 2013.

Qrf keert momenteel bijna alle winst uit, maar ziet de totale winst wel afnemen om verschillende redenen. Een dividend verlagen is - zeker voor een vastgoedaandeel - een garantie op een oplawaai voor de beurskoers. Die beurskoers is extra relevant omdat vastgoedbedrijven sinds een paar jaar panden kunnen kopen met private plaatsingen van nieuwe aandelen, een 'inbreng in natura'.

Onder meer op die manier wil Qrf tegen 2020 aan een vastgoedportefeuille van 500 miljoen euro komen. Eind maart stond de teller op 283 miljoen, komende van 114 miljoen bij de beursgang. In het eerste kwartaal daalde waarde van het vastgoed met 1,7 procent en zakt de intrinsieke waarde per aandeel 1,6 procent tot 23,4 euro. Daarnaast zetten transacties met nieuwe aandelen zetten druk op de winst per aandeel. Dat cijfer bepaalt welk dividend er mogelijk is.

Maar Qrf heeft de wind op kop, omdat de huurders nog steeds op zoek zijn naar een nieuw evenwicht tussen online verkopen en bakstenen winkels.

Dividend niet gedekt vanaf 2019

De analisten van KBC Securities namen in de aanloop naar de halfjaarcijfers van Qrf op woensdagavond hun rekenmodel erbij. Ze rekenen op een halfjaarwinst van 0,78 euro per aandeel, en 1,5 euro voor het volledige boekjaar 2018. 'Dat is lager dan de 1,59 euro in 2017, maar toch zou het dividend stabiel moeten blijven op 1,35 euro,' schreven Jan Opdecam en Alexander Makar dinsdagochtend.

Qrf heeft dan wel ambitie om steeds meer vastgoed te verhuren, maar deed in de eerste jaarhelft geen enkele aankoop en wel enkele kleine desinvesteringen. De Belgische indexering van de huurprijzen zou volgens KBC Securities amper de druk op de traditionele winkelsector en bijhorend moeizame onderhandelingen over huurprijzen compenseren.

Het bedrijf worstelt ondertussen in de rechtszaal met een weerbarstig H&M, goed voor ruim 16 procent van de huurinkomsten. De huur van het Nederlandse vastgoed dat Qrf pas begin vorig jaar kocht telt nu wel volledig mee. Alles samengeteld verwacht KBC Securities dat de winst per aandeel in 2019 zal dalen tot 1,33 euro, minder dan het huidige dividend. Ze verwachten nog een winstuitkering van 1,25 euro na het volgende boekjaar.

'Qrf heeft amper ademruimte voor nieuwe investeringen,' klinkt het weinig hoopgevend. 'We verwachten dat ze cash opzij zetten voor renovaties in 2019 in Antwerpen en Leuven, wat de winst en het dividend verder zou uithollen. Een overname met nieuwe aandelen of een publieke kapitaalverhoging is onwaarschijnlijk tegen de huidige prijs voor het aandeel.'

Het pessimisme van KBCS vertaalt zich in een verlaagd koersdoel over 12 maanden - van 24,5 euro naar 20,5 euro. Het 'houden'-advies blijft wel overeind, al was de nota van dinsdagochtend geen blijk van vertrouwen. De beurskoers van Qrf verloor een dag voor de resultaten 0,8 procent tot 19 euro.