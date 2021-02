Pandemie geeft Montea stevige rugwind in 2020

'E-commerce' en 'nearshoring'. Dat zijn net als bij WDP ook bij de andere grote logistieke speler de twee woorden achter een sterk pandemiejaar.

Terwijl uitbaters van winkelcentra zoals Wereldhave Belgium midscheeps getroffen zijn door de pandemie in 2020, geldt voor logistieke spelers het omgekeerde. Net als bij WDP zette de pandemie ook bij Montea vorig jaar een turbo op het bedrijfsmodel. Met dank aan twee woorden.

Eén: e-commerce. De wereld zat verplicht thuis tijdens de (harde of zachte) lockdowns en deed van thuis online de boodschappen, een trend die deels structureel is en dus de pandemie zal overleven. Eén voorbeeld: Montea mag voor Amazon nabij Schiphol het eerste leveringscentrum in de Benelux voor de 'alleswinkel' bouwen.

Twee: nearshoring. De pandemie onderstreepte bij veel logistieke spelers de kwetsbaarheid van aanvoerlijnen, waardoor ze nu bij voorkeur dichter bij huis de nodige voorraden aanleggen.

Het resultaat is bij Montea net zoals bij WDP en VGP een serie plusjes in de resultatenrekening. De courante nettowinst per aandeel steeg 7 procent naar 3,50 euro per aandeel, het dividend gaat 11 procent hoger naar bruto 2,83 euro.

De courante winst is exclusief een forse boekhoudkundige meerwaarde van 107 miljoen op de bestaande portefeuille aan magazijnen. Die zijn, in contrast met winkelcentra, door de opmars van e-commerce een stuk méér waard geworden. Dankzij de meerwaarden en de nieuwe projecten steeg de waarde van de portefeuille over 2020 met ruim 200 miljoen of 18 procent tot 1,36 miljard euro.

Voor 2021 rekent het management op verdere groei van de portefeuille, tot 1,45 miljard euro. De courante winst en het dividend moeten met 5 procent toenemen, tot respectievelijk 3,68 en 2,96 euro per aandeel.