Philippe Close en Rudi Vervoort: 'Neo 1 komt er'

Het veelbesproken bouwproject Neo zou in 2020 van start gaan, nadat het meerdere keren vertraging heeft opgelopen. Dat zou bevestigd zijn op MAPIC in Cannes, een internationale beurs die professionals in vastgoed samenbrengt met overheden. Philippe Close, de PS-burgemeester van Brussel, schakelde enkele weken geleden het Duitse adviesbureau JWC in om de haalbaarheid van de site tegen de lamp te houden.