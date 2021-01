Plannen voor nieuwe WTC4-toren belanden in koelkast

De ontwikkelaar Befimmo zet zijn nieuwbouwplannen voor de toren WTC4 stop. Een nieuw project op dezelfde locatie moet de transformatie van de Brusselse Noordwijk vleugels geven.

De Noordwijk krijgt er voorlopig geen vierde WTC-toren bij. Befimmo, de eigenaar van de grond, staakt het geplande kantoorproject en doet een denkoefening over de toekomst van de site. ‘Een zuivere kantoortoren is niet wat de markt vraagt’, zegt Befimmo-CEO Benoît De Blieck aan De Tijd.

Befimmo kreeg in 2012 een vergunning om pal naast de bestaande WTC3-toren een nieuwe passieve toren van 27 verdiepingen te bouwen. Het ontwerp van het architectenkantoor Jaspers-Eyers, dat een groot deel van de Noordwijk tekende, zou 53.500 vierkante meter kantoorruimte omvatten. In 2012 reikte de overheidsdienst Leefmilieu Brussel de award voor Exemplary Building uit aan het nooit gebouwde gebouw.

Jaren beklemtoonde Befimmo dat de bouw van WTC4 zou beginnen zodra de ontwikkelaar voldoende huurders had gevonden. Dat bleek geen sinecure. Sinds 2017 duikt het project niet meer op in het jaarverslag van Befimmo. ‘We hebben geen prioriteit aan WTC4 gegeven omdat we de voorkeur gaven aan de ontwikkeling van andere gebouwen’, zegt woordvoerster Caroline Kerremans.

Het belangrijkste project van Befimmo ligt tegenover WTC3. Daar investeert het bedrijf 375 miljoen euro in de herontwikkeling van WTC1 en WTC2. Het prestigeproject ZIN omvat niet alleen kantoren, waar in 2023 duizenden Vlaamse ambtenaren intrekken, maar ook meer dan 100 woningen en een hotel met 180 kamers. Die multifunctionele aanpak biedt meer potentieel dan een zuivere kantoortoren, zeker nu de vraag naar bureauruimte mogelijk daalt door het boomende thuiswerk.

20,3 miljoen WTC4 Befimmo investeerde de voorbije jaren al 20,3 miljoen euro in het project WTC4.

Befimmo houdt daarom een ‘reflectie’ om zijn plannen voor WTC4 te verbeteren. ‘Het bestaande project is van tafel’, bevestigt De Blieck. ‘We zullen zeker op korte termijn een nieuwe bouwaanvraag indienen. Maar we gaan niet speculatief bouwen.’ Befimmo raamde de bouwkosten van de afgeblazen WTC4 op 140 miljoen euro. Volgens het jongste jaarverslag investeerde de ontwikkelaar de voorbije jaren al 20,3 miljoen euro in het project.

Manhattan

Het World Trade Center (WTC) was het orgelpunt van het Manhattanplan dat de Belgische regering in 1967 onder impuls van toenmalig premier Paul Vanden Boeynants goedkeurde. Het WTC moest het hart worden van een nieuw zakendistrict naar Amerikaans model. Het Manhattanplan voorzag in de bouw van acht WTC-torens, symmetrisch verdeeld over vier sokkels die elk een hoek van het kruispunt voor het Noordstation innamen.

Uiteindelijk werden maar drie WTC-torens gebouwd. Op de sokkel van WTC3 bleef plaats vrij voor de toekomstige WTC4. In 1998 kocht Befimmo het grootste deel van het WTC-project, waardoor het Belgische bedrijf ook de site van WTC4 in handen kreeg.

Een nieuw WTC4-project kan de gigantische transformatie van de Noordwijk versterken. De Brusselse overheid wil de monofunctionele kantoorbuurt omvormen in een multifunctionele, levendige wijk. Tal van kantoortorens in de buurt hebben net een grote renovatie achter de rug, worden opgefrist of staan voor een metamorfose. Het telecombedrijf Proximus, dat zijn bureauruimte in Brussel wil halveren, overweegt zijn hoofdkwartier in de twee torens voor het Noordstation in te ruilen voor een nieuwe 'campus' in de buurt. Een blitse WTC4-toren kan dan een alternatief vormen voor Proximus. Al kan Befimmo de bouw van WTC4 ook combineren met de renovatie van WTC3, waarvan het huurcontract met de federale overheid in 2028 afloopt.