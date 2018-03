Politici schuwen vastgoedbeurs in Cannes

Slechts een handvol Belgische politici durft zich deze week te vertonen op de vastgoedbeurs MIPIM in Cannes in de nasleep van de dossiers over Optima, Publifin en Land Invest en met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht.

Het gaat goed met de wereldeconomie, het vastgoed in de wereld en in België. Dat is ook te merken aan de opkomst voor de 29ste editie van MIPIM. Met al vooraf ruim 1.300 geregistreerde deelnemers aan de vierdaagse vastgoedbeurs wordt de Belgische delegatie vrijwel zeker de grootste ooit.

Dat maakt het des te opvallender dat er dit jaar beduidend minder politici, ambtenaren en vertegenwoordigers van intercommunales aanwezig zijn, blijkt uit een analyse van de deelnemerslijst door De Tijd.

Delicaat

De relatie tussen politici en de vastgoedwereld ligt erg gevoelig. Zich vertonen in het Palais des Festivals, een luxejacht of een salon of restaurant in de buurt met 'de verkeerde mensen' kan altijd verkeerd worden geïnterpreteerd.

Vorig jaar leken de schandalen rond Publifin en Optima niet meteen een grote impact te hebben op de deelname van de overheid en politici, zeker niet uit Brussel en Wallonië. Hun aantal daalde toen van 167 in 2015 naar 162 naar in 2016. Dit jaar zijn er een derde minder, goed voor een totaal van 110. De Vlaamse delegatie is 28 man sterk, Brussel tekent voor 20 deelnemers en de Waalse afvaardiging wordt bijna gehalveerd tot 62 mensen.

Er zijn minder toppolitici: enkel de Brusselse staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Cécile Jodogne (DéFI) en de burgemeester van Charleroi Paul Magnette (PS) zijn terug te vinden op de deelnemerslijst.

Afwezigen

De Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) is er, in tegenstelling tot de twee voorgaande jaren, niet. Dit jaar worden er nochtans het Kanaalplan, een project van 700 hectare over een lengte van 14 kilometer en mediapark.brussels, de nieuwe wijk rond de geplande nieuwe gebouwen van de VRT en de RBTF, gepromoot. De stad Brussel stad is enkel vertegenwoordigd door schepen voor Stedelijke Ontwikkeling Geoffroy Coomans de Brachène (MR).

Ook de nieuwe Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) valt op door zijn afwezigheid. In het verleden was hij op de vastgoedbeurzen in Cannes een vurige pleitbezorger van Brusselse vastgoedprojecten.

Schermvullende weergave Paul Magnette, burgemeester van Charleroi. ©BELGA

Er zijn ook minder Waalse politici. Burgemeesters of schepenen van Herstal, Seraing, Verviers en Flémalle zijn wel van de partij. Ongetwijfeld zullen ze hun gemeente met vuur promoten op het golf- en seminarietornooi dat de provincie Luik dinsdag als start van het Waalse MIPIM-programma heeft gepland op de golfclub van Les Mougins.

Charleroi

Paul Magnette gaat tegen de stroom in. Dit jaar komt hij er zijn ambitieuze plannen voor Charleroi aan de man brengen. Op termijn wordt 40 procent van de binnenstad herontwikkeld.

Het nieuwe shoppingcentrum Rive Gauche is alvast een groot succes. Het is ook genomineerd voor een MIPIM-award. Het zou eerstdaags worden verkocht aan CBRE Global Investors. In 2013 viel Magnette er nog op met zijn toespraak als kersverse burgemeester van Charleroi. Hij zei toen dat hij 'zijn stad wilde uitbouwen tot het Monaco van België'.

World Urbanity

Het centrale thema van de 29ste editie van MIPIM is ‘Mapping World Urbanity’. Er wordt een antwoord gezocht op de vraag hoe verstedelijking op een leefbare en duurzame manier gerealiseerd kan worden. Als men weet dat er tegen 2050 in de steden wereldwijd zo’n 2,5 miljard mensen zullen bijkomen, is dat geen kleine uitdaging.

Er worden 26.000 deelnemers op MIPIM verwacht, dat komt in de buurt van het historisch record van voor de financiële crisis. Honderd landen maar ook 500 steden en lokale overheden nemen deel.

Met voorlopig 1.300 deelnemers moet België enkel Frankrijk, het VK en Duitsland laten voorgaan. Het aantal Belgen in Cannes ligt waarschijnlijk nog hoger. Sommigen doen gewoon hun zaken in hotels, appartementen of jachten en besparen zo de net geen 2.000 euro (per deelnemer) voor de toegangskaart tot de beurs in het Palais des Festivals.