Prijzen appartementen stijgen sterkst in vijf jaar

De lockdown heeft nog geen invloed op de vastgoedprijzen, blijkt uit data van de Belgische notarissen.

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar is de prijs voor een appartement in ons land met 5,9 procent gestegen tot 242.024 euro, blijkt uit cijfers van de notarissen. Het gaat om de sterkste groei in vijf jaar.

14.000 De gemiddelde prijs van een appartement ligt 14.000 euro hoger dan in 2019

De gemiddelde prijs van een appartement ligt 14.000 euro hoger dan in 2019. Als je ook rekening houdt met de inflatie - het feit dat het leven elk jaar wat duurder wordt - gaat het om een stijging van 13.000 euro. Zowel in Vlaanderen (+5,8% tot 245.851 euro), Wallonië (+6,2% tot 188.840 euro) en Brussel (+6% tot 268.923 euro) zijn appartementen het afgelopen halfjaar duurder geworden.

Vooral nieuwbouwappartementen zijn in trek, zegt notaris Bart van Opstal, de woordvoerder van de notarisfederatie Fednot. Die zijn doorgaans duurder dan bestaande flats, wat de gemiddelde prijzen opdrijft.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Dat nieuwbouw populair is, hoeft niet te verwonderen. Op de vastgoedmarkt zijn de jongste jaren steeds meer beleggers in de weer. Die verkiezen nieuwbouw boven bestaande appartementen, omdat daar de eerste jaren geen onverwachte grote kosten opduiken, die het (huur)rendement aantasten. Daarnaast ruilen steeds meer senioren hun ruime villa met tuin in voor een kleiner appartement waar minder onderhoud aan is.

Niet alleen de prijzen van appartementen stijgen verder. Ook voor een huis moest u het afgelopen semester meer neertellen dan wat vorig jaar gemiddeld voor een woonst in ons land werd betaald, al is de toename procentueel minder groot dan bij de appartementen (+1,9%).

Huisbezoeken

De prijsstijgingen zijn opvallend. Gevreesd werd dat de coronalockdown invloed zou hebben op de vastgoedprijzen. ‘Tot nu zien we die impact niet’, zegt van Opstal. Het voorbije halfjaar werden wel bijna 11 procent minder huizen en appartementen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral april (-23,8%) en mei (-29,7%) waren dramatisch.

Omdat door de strenge coronamaatregelen geen huisbezoeken mochten plaatsvinden, lag de vastgoedsector zo’n twee maanden op apegapen. Het jaar was al niet te best gestart voor de sector, met het wegvallen van de woonbonus in Vlaanderen. Dat veroorzaakte een rush op vastgoed eind vorig jaar, gevolgd door een dipje in het aantal transacties begin dit jaar.

Het is positief dat de vastgoedmarkt zich snel herpakt na de lockdown, maar de buit is nog niet binnen. Bart Van Opstal notaris

Wat de toekomst brengt, is koffiedik kijken. ‘Juni was alvast heel bemoedigend’, zegt Johan Krijgsman, de CEO van de vastgoedmakelaar ERA. Die verkocht vorige maand bijna een kwart meer woningen. De notarissen zagen het aantal transacties in juni met 8,4 procent stijgen. ‘Het is positief dat het herstel zo snel gebeurt, maar de buit is nog niet binnen’, waarschuwt van Opstal.