Professionele beurzen Batibouw uitgesteld naar 2022

Probuild, InstallPro en Project, de professionele beurzen in het kader van Batibouw, worden uitgesteld naar 2022.

De drie beurzen stonden op de agenda als live events in juni 2021. Wegens de vele onbekende factoren als gevolg van de coronacrisis besloot organisator Fisa die beurzen uit te stellen tot volgend jaar.

De beurzen Probuild (ruwbouw, daken, ramen en deuren), InstallPro (sanitair- en elektriciteitsinstallateurs) en Project (in het teken van de tertiaire sector en vooral gericht op grootschalige niet-residentiële projecten) worden verschoven naar februari 2022. Die beurzen kwamen vorig jaar in de plaats van de vroegere professionele dagen van Batibouw. Dit jaar was hetzelfde concept voorzien.