Promotor flexibel wonen nieuwe voorzitter vastgoedfederatie

De Antwerpse vastgoedontwikkelaar Stéphane Verbeeck (51) volgt Serge Fautré (AG Real Estate) op als voorzitter van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS).

Verbeeck treedt daarmee in het voetspoor van zijn vader Eric. Bouw en vastgoed zit de Verbeecks in de genen. Stéphane Verbeeck behoort tot de tiende generatie van het Antwerpse bouw-en vastgoedgeslacht. Gustaaf, zijn overgrootvader, bouwde Maison Guiette van Le Corbusier. Zijn grootvader Fonne zette de appartementsblokken op de Luchtbal neer. Zijn vader Eric heeft het MAS, Wijnegem Shopping Center en het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO op zijn cv staan.

Stenen moeten flexibeler worden. Daarom moeten ze meer gelinkt worden aan diensten. Stéphane Verbeeck Nieuwe voorzitter BVS

De pronklijst van de jongste Verbeeck oogt op het eerste gezicht minder spectaculair. Met 200 à 250 wooneenheden per jaar is hij met projectontwikkelaar Gands een middelgrote speler. Hij gelooft wel steeds minder in het naar de markt brengen van 'alleen maar meer stenen'. 'Stenen moeten flexibeler worden. Daarom moeten ze meer gelinkt worden aan diensten', is zijn mantra.

Schoonmaak

Hij begon zijn carrière in de schoonmaak. Omdat zijn humaniorastudies een ramp waren, moest hij van vader Eric eerst zijn legerdienst doen. Na vijf uur 's avonds had hij daar niets om handen. Zijn vader vertrouwde hem een tweede dagtaak toe: het schoonmaken van de werfketens van Interbuild. Dat leverde hem 1 euro per vierkante meter op, goed voor 1.500 euro zakgeld per maand.

De click was gemaakt. De flierefluiter werd een gedreven zakenman. Als 19-jarige begon hij met Antwerp Cleaning Services (ACS), snel omgedoopt tot One. Hij werd gesteund door een indrukwekkende raad van bestuur met Christian Van Thillo (een vriend van de familie), Philippe van de Vyvere (Sea-Invest) en Steve Stevaert (sp.a). Stéphane, net als zijn vader een food lover, kende de sp.a-politicus als bestuurder bij Gault Milleau Benelux.

Young Urban Style

In 2010 verkocht Verbeeck het schoonmaakbedrijf, met uitzondering van de Spaanse vestiging. Met eerst Immpact en vervolgens Gands werd hij echt actief in vastgoed. Vandaag gaat hij voluit voor Yust. Dat staat voor Young Urban Style. Het speelt in op het flexibel wonen. De bewoners krijgen kortingen op de diensten van het hotel in hetzelfde gebouw. De eerste Yust in Antwerpen was een schot in de roos. Zijn geheim: de kwaliteit van de dienstverlening strak in eigen handen houden.

Onder zijn nieuwe investeringsmaatschappij Stelina zitten ook Smart Assist (app voor bewoners assistentiewoningen), Mederi (omkadering thuisverpleging), Redet (ontwikkeling van kantoren) en 22 Invest (renovatievastgoed). In de schoonmaaktak in Spanje werken 3.000 mensen.

De nieuwe BVS-baas staat bekend als een people manager, gepassioneerd door nieuwe technologie. Als voormalig voorzitter van VOKA-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland weet hij ook wat onderhandelen en lobbyen is. De rasechte Antwerpenaar staat voor no-nonsense en wil dat de dingen ook op ‘de parking’ vooruitgaan. Bij BVS wil hij inzetten op de snellere afhandeling van beroepsprocedures voor vergunningen, stadsvernieuwing en het betrekken van private spelers bij de bouw van sociale huurwoningen.