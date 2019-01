PwC verhuist naar Diegem

Mobiliteit

Er werd doelbewust gekozen voor een locatie in de buurt van de luchthaven. Dat was ook de wens van het personeel. Door de mobiliteitsproblemen werd afgezien van een locatie in de Brusselse binnenstad. Mobiliteit speelt een steeds grotere rol bij de keuze van een locatie door een bedrijf. Er komt wel een hub in de Brusselse binnenstad.