QRF houdt vast aan dividend ondanks corona

De winkelvastgoedverhuurder QRF heeft met bijna alle huurders een akkoord bereikt over de kwijtschelding van een deel huur tijdens de lockdown.

QRF , een van de kleinere beursgenoteerde retailvastgoedgroepen, heeft in het derde kwartaal de impact van corona kunnen beperken. De kwijtschelding van een deel huur had in het tweede kwartaal al een impact van 0,12 euro per aandeel. Eind september was dat bedrag opgelopen tot 0,13 euro, blijkt uit de kwartaalupdate.

Intussen is met nagenoeg alle huurders een akkoord bereikt over de kwijtschelding van de helft van de huur tijdens de periodes van verplichte sluiting. Daarnaast was er ook het faillissement van Wibra en Orchestra-Prémaman, beiden huurders van een pand in Huy. De twee faillissementen samen hebben een impact van 0,5 procent op de totaal verwachte huurinkomsten voor 2020. Een groot deel van de betalingsachterstand in het tweede kwartaal is intussen ook weggewerkt, laat QRF weten.