Qrf behoudt dividendprognose

Qrf meldt een daling van de EPRA-winst, zeg maar de winst uit de kernactiviteiten, die sterk bepalend is voor het dividend, met 26 procent tot 3,41 miljoen euro. Dat is 0,48 euro per aandeel. De impact van de voorwaardelijke huurkwijtschelding kwam uit op 0,12 euro per aandeel.