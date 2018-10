Qrf verkoopt vier panden voor een totaalbedrag van 7,3 miljoen euro. Het doet de schuldgraad van de groep dalen van 54,3 procent eind juni naar 53,1 procent.

Qrf City Retail , de specialist in winkelvastgoed in de belangrijkste steden van België en Nederland, heeft een akkoord bereikt, onder gebruikelijke opschortende voorwaarden, inzake de verkoop van vier winkelpanden. Het betreft twee buitenstedelijke winkelpanden in Marche-en-Famenne en twee binnenstedelijke panden gelegen in Bergen en Oostende. De effectieve verkoop wordt verwacht in het vierde kwartaal.

De panden zijn verhuurd en genereren 443.000 euro huur op jaarbasis. De netto verkoopprijs bedraagt 7,3 miljoen euro en ligt boven de schatting.

De verkopen passen in de strategie van ‘Rebalancing for Future Growth’ die Qrf City Retail begin 2018 heeft aangekondigd. Een deel van de niet-strategische portefeuille wordt verkocht om te investeren nieuwe opportuniteiten, is de ambitie.

Schuldgraad

De verkoopopbrengsten zullen in eerste instantie gebruikt worden voor schuldafbouw en de herontwikkeling van een project in Leuven. De schuldafbouw is zeer belangrijk. QrF is een grote uitbater van winkelvastgoed en die markt heeft het vooral door de opkomst van e-commerce erg moeilijk. Steeds meer panden staan leeg of huurders dwingen lagere prijzen af. Dat noopte QrF eerder al tot waardeverminderingen op een deel van zijn vastgoed. Door de waardeverminderingen op de vastgoedportefeuille is er opwaartse druk op de schuldgraad. Die was met 54,3 procent eind juni vrij hoog.

Door de zware discount op de intrinsieke waarde is een kapitaalverhoging niet evident. De verkoop van activa is dan ook de meest efficiëntie manier om de schuld om op korte termijn naar beneden te krijgen.

De koers van Qrf kwam dit jaar zwaar onder druk te staan toen bleek dat Qrf in zware discussies bleek te zijn met H&M, de belangrijkste huurder. De modeketen wil een site verlaten of lage huurvoorwaarden bedingen. Qrf zag zich verplicht in augustus aan te kondigen zijn afwaardering op de vastgoedportefeuille te verhogen van 4,5 naar 6,7 miljoen euro.