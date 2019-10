Quares krijgt een volledig nieuwe top

Quares gaat ook voluit voor digitalisering en automatisatie. Het bedrijf krijgt daarom met Bart Desmedt als eerste in de Belgische vastgoedsector een Chief of Innovation (CINO). Samen met de nieuwe operationele directeur (COO) Sonny Catelin vormen de drie het nieuwe management.

Toen Quares in 2005 werd opgericht, bestond het bedrijf uit tien medewerkers. Vandaag telt het 70 medewerkers en is het actief in de Benelux. Het bedrijf realiseerde in 2018 een omzet van 8 miljoen euro met ebitda-marge van 12 procent.