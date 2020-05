Re/Max wil snel 100 vastgoedkantoren in België

Net zoals in Luxemburg (foto) wil Re/Max in België de individuele vastgoedmakelaar uitspelen.

Re/Max, de Amerikaanse vastgoedmakelaarsketen, wil tegen eind 2021 honderd vastgoedkantoren in België hebben. ERA en Century 21 krijgen er een te duchten concurrent bij.

België telt meer dan 10.000 erkende vastgoedmakelaars, goed voor 4.600 kantoren. De sector is zeer gefragmenteerd. Door de toenemende concurrentie, complexiteit en investeringen voor digitalisering dringt een fusie- en overnamegolf zich op. Voor Re/Max, op basis van het aantal vastgoedtransacties de grootste keten van residentiële vastgoedmakelaars ter wereld, is het een buitenkans om een stevige voet aan de grond te krijgen op de Belgische markt.

Re/Max is in België nog vrij onbekend, maar is actief in 110 landen met 125.000 makelaars. In Europa alleen al zijn dat er 22.500, gespreid over 2.200 kantoren. In de EU zijn alleen Denemarken en België nog een blinde vlek. De Luxemburger Paul Foller, goed voor zeven vastgoedkantoren in Luxemburg en Duitsland, kreeg de master franchise om het Belgische netwerk uit te bouwen.

De Amerikaanse groep opent de komende weken in België haar eerste twee kantoren, in Etterbeek en Waterloo. Die staan model voor een roll-out de 'American way'. De standaardinrichting en -decoratie van elk kantoor, alsook de marketinginstrumenten, worden internationaal geproduceerd.

Individu

De keten speelt elke makelaar als individu én als wereldspeler uit. 'Op het bord 'te koop' vindt men niet alleen de merknaam Re/Max, maar ook de foto, de naam en de coördinaten van de makelaar. Via zijn website vindt men tegelijkertijd alle woningen die hij namens de groep kan aanbieden. Zijn territorium is niet beperkt tot zijn gemeente. De Belgische makelaar kan een woning aangebracht via een collega-makelaar in Spanje of Peru verkopen en delen in de commissie op de verkoop. Hij is niet gebonden aan een territorium', stelt Alain Dehaemers, Luxemburger en verantwoordelijk voor de uitbouw van het netwerk in België.

De groep droomt van snel honderd kantoren in België, het liefst tegen eind 2021. Dehaemers geeft toe dat het al mooi zou zijn als binnen 18 maanden 40 kantoren operationeel zijn. Over vijf à tien jaar wordt gemikt op 200 à 250 kantoren. Ter vergelijking: de andere twee Amerikaanse reuzen, ERA en Century 21, hebben respectievelijk 105 en 160 kantoren in België. Dewaele Vastgoed en Trevi, de grootste Belgische spelers, hebben een veertigtal kantoren.

Re/Max Belgium lanceert een campagne om zo veel mogelijk vastgoedmakelaars te overtuigen bij hem aan te sluiten. In sommige landen verloopt de opmars opvallend snel. In Portugal verwierf de Amerikaanse groep in twaalf jaar een marktaandeel van 52 procent.

Derde poging

Waarom staat Re/Max in België nog nergens? 'België geldt als een zeer aantrekkelijke markt, maar door de drie talen, de drie regelgevingen... is het niet de eenvoudigste markt om aan te pakken', is het antwoord. Anciens zeggen dat Re/Max in 2004 en 2012 al probeerde in België een voet aan de grond te krijgen. De onzekerheid door de coronacrisis en de nood aan fusies en overnames zijn vandaag een extra troef.