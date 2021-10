Recordprijzen voor vastgoed remmen kooplust niet af

De prijs van een woonhuis steeg gemiddeld 6,6 procent in de eerste negen maanden van dit jaar.

De forse stijging van de vastgoedprijzen en het aantal transacties neemt maar niet af. In de eerste negen maanden van 2021 werd voor een woonhuis in ons land gemiddeld 295.367 euro betaald. Dat is een stijging met 6,6 procent in vergelijking met het jaargemiddelde van 2020. Gecorrigeerd voor inflatie gaat het om een prijsstijging van 4,7 procent en om meerkosten van gemiddeld 13.000 euro.

De prijsstijging in Vlaanderen ligt in dezelfde lijn en brengt de gemiddelde prijs voor een Vlaams huis op 327.107 euro. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). De gegevens worden verzameld bij de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, drie à vier maanden voor de ondertekening van de akte.

De prijsstijging voor appartementen is iets gematigder. De gemiddelde prijs voor een Belgisch appartement klokt af op 256.689 euro. Dat is goed voor een reële prijsstijging na inflatie van 3 procent en meerkosten van gemiddeld 7.000 euro. Voor een Vlaams appartement wordt gemiddeld 261.185 euro (+ 3,4% na inflatie) betaald.

De kans is reëel dat de stijging in het vierde kwartaal niet meer zo hevig zal zijn. Bart van Opstal Woordvoerder Notaris.be

‘Met zulke prijsstijgingen wordt 2021 een recordjaar’, zegt notaris Bart van Opstal, de woordvoerder van Notaris.be. ‘Maar de kans is reëel dat de stijging in het vierde kwartaal niet meer zo hevig zal zijn.’ Dat heeft te maken met de aangekondigde hervorming van de Vlaamse registratiebelasting. Vanaf 1 januari 2022 daalt het tarief van de registratiebelasting - die bij de aankoop betaald wordt - voor een gezinswoning van 6 naar 3 procent. Die voor ander vastgoed stijgt van 10 naar 12 procent. ‘Zowel bij de kopers van een gezinswoning als bij de investeerders merken we een aarzeling. Ze willen zekerheid over de praktische implementatie. Als er minder gekocht wordt, kan dat leiden tot een tijdelijk afkoelend effect.’

Ook het aantal vastgoedtransacties blijft heel hoog. ‘De zomer van 2021 was drukker dan die in andere jaren’, zegt van Opstal. ‘Postcorona wordt de vastgoedmarkt ondersteund door zowel kopers van een eigen woning als investeerders.’ Het aantal vastgoedtransacties lag in de eerste negen maanden van het jaar 20,4 procent hoger dan in dezelfde periode in 2020. Door de lockdown tussen maart en juni vorig jaar is een vergelijking met 2019 relevanter. Maar ook dan is er een stijging van het aantal transacties met 16,2 procent.

20,4% Het aantal vastgoedtransacties lag in de eerste negen maanden van het jaar 20,4 procent hoger dan in dezelfde periode in 2020.

In juli, augustus en september werden 15,3 procent meer appartementen verkocht dan in dezelfde periode in 2019. Gronden deden het opvallend goed (+30,5 procent), terwijl het aantal verkochte woonhuizen minder sterk steeg (+ 7,3 procent).