Retail Estates handhaaft dividendprognose ondanks Orchestra-probleem

Retail Estates, de specialist in perifeer winkelvastgoed, zoekt nog een oplossing voor vier winkelpanden die aan de babyspullengroep Orchestra waren verhuurd.

Midden januari raakte bekend dat de Franse keten van babyspullen Orchestra-Prémaman 34 van haar 53 Belgische winkels zou sluiten. De ingreep kwam niet onverwacht. Orchestra wordt sinds het najaar van 2019 beschermd tegen schuldeisers en mispakte zich aan de Belgische markt.

Met 12 winkelpanden was Orchestra een belangrijke huurder bij Retail Estates . Op dit ogenblik is al voor 8 panden een nieuwe huurder gevonden en zoeken de twee partijen nog een oplossing voor 4 winkelpanden, die samen voor 470.000 euro aan huurinkomsten tekenen.

'We doen dat samen met de klant (Orchestra, red.) en die samenwerking verloopt erg goed. Het zijn correcte locaties. Ik verwacht dan ook geen probleem', zegt CEO Jan De Nys.

Meer omzet, meer winst

Over de eerste negen maanden van het gebroken boekjaar 2019/20 boekte Retail Estates een nettohuurresultaat van 80,1 miljoen euro. Dat is 15,2 procent meer dan over de overeenstemmende periode van vorig boekjaar. De toename is vooral te danken aan overnames die toen werden gerealiseerd.

De bezettingsgraad bleef nagenoeg stabiel in het derde kwartaal. Eind december was 97,98 procent van het winkelvastgoed verhuurd tegenover 97,97 procent eind september.

De EPRA-winst, het resultaat van de strategische operationele activiteiten, bedroeg over de eerste negen maanden 51,6 miljoen euro, een toename met 16,45 procent. Per aandeel komt de EPRA-winst uit op 4,21 euro per aandeel.