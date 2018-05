Retail Estates investeert 47 miljoen in Nederlands project

De beursgenoteerde Belgische vastgoedgroep Retail Estates koopt een retailpark in het Nederlandse Spijkenisse , een randgemeente van Rotterdam. Het nieuws komt er amper een week nadat Retail Estates via de verkoop van nieuwe aandelen 123 miljoen euro heeft opgehaald.

CEO Jan De Nys laat er geen gras over groeien en investeert 47 miljoen euro in het nieuwe project. Het complex van 28.273 vierkante meter is een van de recentste retailparken van Nederland en bestaat uit 23 winkelunits en een restaurant . Niet alle winkels zijn er momenteel verhuurd, nadat een Blokker-filiaal uit het park verdween. Het complex is goed voor een netto-huurincasso van 3,1 miljoen euro.

Nederland boven

De aankoop past binnen de strategie van Retail Estates, dat gespecialiseerd is in baanwinkels en bij de kapitaalverhoging aankondigde dat het een derde van zijn portefeuille in Nederland wil uitbouwen. In de zomer van 2017 ging het bedrijf, dat 809 panden bezit, voor het eerst naar het buitenland. Amper een paar maanden later was al een vijfde van de projecten Nederlands. De vastgoedportefeuille van Retail Estates heeft een geschatte waarde van 1,3 miljard euro.