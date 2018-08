Retail Estates koopt panden in Limburg

De zeven overgenomen winkelpanden liggen in Genk en in Maasmechelen. De vastgoedgroep betaalt er 9,75 miljoen voor.

De winkels aan de Hasseltweg in Genk hebben een gezamenlijke oppervlakte van 4.381 m² en vertegenwoordigen een huuropbrengst van 0,51 miljoen euro. De huurders zijn ketens als Colora, Bel&Bo, Bent, LolaLiza, Orchestra en Santana. Ze grenzen aan de winkelpanden die reeds in het bezit zijn van Retail Estates op dezelfde locatie.

In Maasmechelen langs de Koninginnelaan kocht Retail Estaes een nieuwbouw van 1.794 m2 bestaande uit 2 winkelruimtes en een appartement. Het pand grenst aan het M2Shopping Center.

Retail Estates financiert de investering voor 2,31 miljoen euro met de uitgifte van 35.000 nieuwe aandelen aan 66 euro per stuk. Dat is fors minder dan de koers van de vastgoedgroep maandagavond (76,9 euro). Het saldo van het overnamebedrag wordt met bankfinanciering betaald. De nieuwe aandelen worden uitgegeven in het kader van het toegestaan kapitaal.