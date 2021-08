Retail Estates laat corona achter zich

Retail Estates publiceerde dinsdagochtend een update over het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar 2021-22. De winkelverhuurder kwam met een geruststellende boodschap: de resultaten zijn volledig hersteld en weer even goed als voor de coronacrisis, zoniet beter.

De huurinkomsten lagen met 28,54 miljoen euro een derde hoger dan een jaar eerder. Erg verwonderlijk is dat niet: in het kwartaal april-juni 2020 beleefden we de eerste coronagolf en een strenge lockdown. Dat ging gepaard met een lange periode van verplichte winkelsluitingen in ons land. Retail Estates schold getroffen huurders een deel van de huur kwijt. Ook in vergelijking met de overeenkomstige periode van 2019 gingen de huurinkomsten er echter op vooruit, en wel met 11 procent.