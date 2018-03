Retail Estates plant kapitaalverhoging van minstens 100 miljoen

De Vlaams-Brabantse vastgoedgroep Retail Estates plant een grote kapitaalverhoging om zijn expansie in Nederland te financieren.

Dat laat Retail Estates vrijdagochtend weten in een persbericht.

Het bedrijf 'is haar opties om haar toekomstige groei te financieren aan het analyseren' en heeft een consortium van banken aangesteld om een kapitaalverhoging te onderzoeken.

Retail Estates mikt op een publieke kapitaalverhoging van 100 à 125 miljoen euro, bevestigt financieel directeur Kara De Smet aan De Tijd.

Nederlandse expansie

Het verse geld moet de grote Nederlandse expansie van Retail Estates financieren. Het Ternatse bedrijf streek pas vorige zomer in Nederland neer maar rijgt er de overnames aan mekaar.

In december kocht de baanwinkelspecialist drie winkelcentra in de provincies Limburg, Noord-Holland en Gelderland voor meer dan 200 miljoen euro. Recent heeft de specialist in vastgoed in Cruquius, een deelgemeente van Haarlemmermeer, twee winkelpanden aangekocht van samen ruim 6.000 m². De groep investeert er 9 miljoen euro.

Maar er is in Nederland een nog grotere investering op til. Retail Estates haalde ook een retailpark met 22 winkelpanden en 2 horecazaken binnen aan de rand van één van de vier grootsteden die samen de Randstad uitmaken. De totale investering bedraagt 47 miljoen euro en levert een nettohuur van 3,13 miljoen euro op.

Herstal

Intussen voert Retail Estates ook een kleine kapitaalverhoging in door vijf winkelpanden in natura in te brengen.

De inbreng van van vier verhuurde winkelpanden in een retailpark in Libramont leidt tot een kapitaalverhoging van bijna 2 miljoen euro. Daarnaast wordt ook een winkelpand op de toegangsweg naar de Carrefour-site in Herstal ingebracht, goed voor een verhoging van het kapitaal van een half miljoen euro.

Amsterdam

Retail Estates, dat deze week 20 jaar op Euronext Brussel staat, streeft ook een extra beursnotering in Amsterdam na. Daarmee volgt het bedrijf het voorbeeld van de logistieke vastgoedreus WDP. Dat trok enkele jaren geleden al naar de Amsterdamse beurs om meer visibiliteit te krijgen bij de Nederlandse belegger.