Retail Estates zoekt geld voor Nederlandse deal

Retail Estates breidt uit in Nederland. De specialist in vastgoed aan de rand van de stad, heeft in Cruquius, een deelgemeente van Haarlemmermeer, twee winkelpanden aangekocht van samen ruim 6.000 m². De panden sluiten aan op het retailpark dat de vastgoedgroep in december aankocht.

Maar er is in Nederland een nog grotere investering op til voor Retail Estates. Het gaat om de aankoop van een retailpark met 22 winkelpanden en 2 horecazaken , goed voor 28.700 m². De precieze ligging wordt niet vrijgegeven: het park ligt 'aan de rand van één van de vier grootsteden die samen de 'Randstad Holland' uitmaken'.

Financiering

De aankoop van het retailpark gebeurt 'onder opschortende voorwaarde' omdat de financiering nog niet rond is. Retail Estates had eind vorig jaar een schuldgraad van 58,80 procent. Dat betekent dat ofwel een arbitrage binnen de portefeuille zal nodig zijn en/of een kapitaalverhoging .

Retail Estates overweegt alvast een mogelijke verkoop van het retailpark in Zwolle, dat pas in december werd aangekocht en voor een waarde van 26,6 miljoen euro in de boeken staat. De verkoopprocedure is al opgestart en een potentiële koper zal een boekenonderzoek (due diligence) uitvoeren om later eventueel een bindend bod voor te leggen.