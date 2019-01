'Rothschilds verkopen laatste stukje Oostenrijk'

Met de verkoop van 7.000 hectare bos komt een einde aan 200 jaar geschiedenis.

Weinig namen in de financiële wereld en de adel spreken zo tot de verbeelding als de naam Rothschild. Dat heeft alles te maken met het imperium en de macht die de familie de voorbije eeuwen uitbouwde.

De oorsprong van de Rothschilds gaat ver terug, maar het is de Duitser Mayer Amschel Rothschild die in de 18de eeuw de basis legde van de bankiersdynastie met zijn naam. De zoon van een geldwisselaar bouwde een bank uit en betonneerde zijn invloed door in het begin van de 19de eeuw zijn vijf zonen naar vijf Europese steden, waaronder de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, te sturen om daar bankactiviteiten op te zetten.

In Oostenrijk werden de Rothschilds, die in diverse landen in de adelstand werden verheven, snel de belangrijkste financiers van het Habsburgse Rijk. Salomon Rothschild, een van de vijf zonen, startte er in 1815 met bankactiviteiten. De familie investeerde er onder meer in spoorwegen en werd in enkele decennia de grootste landeigenaar van Oostenrijk.

Jachthuizen

Daar komt nu een eind aan. Het persbureau Bloomberg meldt vrijdag op gezag van drie bronnen die vertrouwd zijn met de deal dat de Rothschilds twee stichtingen hebben verkocht die zo'n 7.000 hectare bos bezitten in Oostenrijk, niet zover van Wenen. De bossen staan vol historische jachthuizen en andere gebouwen die zo'n 120 jaar geleden werden opgetrokken. Ze kwamen in 1875 in het bezit van de familie.