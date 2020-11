In Knokke is een grote vraag naar grote villa's, ook voor vaste bewoning.

Corona deed de Belg het belang van zijn leefruimte herontdekken, stelt een panel van 23 vastgoedexperts van De Tijd in zijn tweejaarlijkse analyse. Een appartement met een groter terras. Een huis met een tuin. Open ruimte in de stad. Maar de opvallendste vaststelling van het panel is een rush op tweede verblijven aan de kust. Dat wordt bevestigd door cijfers van notaris.be die De Tijd kon inkijken.

Ondanks de lockdown waren in de elf kustgemeenten eind oktober al 4,4 procent meer transacties dan in de eerste tien maanden van vorig jaar. Heel België liep eind oktober nog 5,8 procent achterop. Voor Vlaanderen bedroeg de daling tegenover vorig jaar zelfs 8 procent. ‘Wat we aan de kust hebben gezien, was meer dan een inhaalbeweging. Meer mensen willen een eigendom aan de kust’, benadrukt Bart van Opstal van notaris.be, zelf notaris in Oostende.

De opmars van de kust is nog groter dan die cijfers op het eerste gezicht doen uitschijnen. De cijfers van de elf kustgemeenten omvatten ook de verkoop van niet-tweede verblijven: voor vaste bewoning en als investering voor klassieke verhuur dus. Bij dat type vastgoed kan je ervan uitgaan dat zich dezelfde vertraging voordoet als in de rest van het land.

Uitverkocht

Veel ontwikkelaars aan de kust zijn ‘uitverkocht’, wat instapklare nieuwbouw betreft. ‘We hebben deze zomer onze prijzen met 3 à 6 procent verhoogd om te vermijden dat we helemaal niets meer afgewerkt konden tonen’, zegt David Degroote, co-CEO van Degroote Vastgoed. De ontwikkelaar is goed voor 35 procent van alle nieuwbouw in Oostende, de kuststad met de grootste pijplijn.

Geen prijsexplosie

De rush heeft zich niet meteen vertaald in een forse stijging van de gemiddelde prijs. Volgens de notarissen stegen de prijzen voor woningen in de elf kustgemeenten met gemiddeld 3,7 procent, in lijn met de nationale trend. Met een prijsstijging van 15 procent over vijf jaar zit de kust zelfs onder het gemiddelde voor heel België (+20%). Ze is wel beduidend hoger dan de inflatie (+9%).

Dat een forse prijsexplosie aan de kust uitblijft, komt doordat er ook veel afgeleefde woningen op de markt zijn. Naarmate de eigenaars ouder worden, geven ze vaak minder uit aan het onderhoud van hun tweede verblijf. Als die woningen, bijvoorbeeld na een overlijden, op de markt komen, is de verkoopprijs navenant.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Grote prijsverschillen

Voor een nieuwbouw betaal je in Oostende snel 375.000 à 400.000 euro. De gemiddelde marktprijs (oud en nieuw samen) lag in die stad in de eerste negen maanden op 245.000 euro. Dat de prijsstijging in de voorbije vijf jaar in Oostende (+28%) hoger was dan in Knokke (+21%) en het gemiddelde voor de hele kust (+15%) ligt vooral aan het grotere aandeel van nieuwbouw.

De prijsverschillen tussen de kustgemeenten blijven zeer groot. De gemiddelde verkoopprijs in Knokke (564.033 euro) bedraagt meer dan het dubbele van die in Oostende en meer dan het drievoudige van die in Westende.

Volgens Statbel, het Belgische statistiekbureau, zijn in de eerste zes maanden van dit jaar 53 appartementen en 37 villa’s in Knokke verkocht voor minstens 1 miljoen euro. In heel België waren dat 335 huizen en 106 appartementen. Statbel baseert zich op de geregistreerde aktes. Het betreft dus bijna allemaal transacties van voor de coronacrisis.

De grootste transactie aan de kust - en waarschijnlijk van het hele land - was dit jaar de verkoop van een villa van Ghelamco aan de Blanckaertlaan in Knokke-Zoute. De vraagprijs: 15,5 miljoen euro. Luxevastgoed zit niet alleen aan de kust, maar ook in Ukkel, Antwerpen, Gent en Elsene in de lift.

