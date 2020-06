Rush op vastgoed aan de kust

In geen enkele stad aan de kust wordt zo veel gebouwd als in Oostende.

Het herstel van de verkoop van vastgoed aan de kust is spectaculair. Veel ontwikkelaars en makelaars aan zee hebben hun achterstand op het uitstekende jaar 2019 reeds goedgemaakt, blijkt uit een rondvraag van De Tijd.

Door de lockdown lag de markt twee maanden op apegapen. Een enorme wachtlijst bij de heropening op 11 mei voor bezoeken vertaalde zich al in juni in 18 procent meer verkoopsovereenkomsten aan de kust in vergelijking met een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de notarissen. 'Dat is nog maar het begin. We hebben nooit eerder meegemaakt wat we de voorbije drie weken in ons kantoor in Oostende op gang hebben zien komen', zegt notaris Bart Van Opstal.

In ons optimistische scenario hoopten we tegen het einde van de zomer de door de lockdown opgelopen achterstand te kunnen goedmaken. Maar dat is vandaag al gerealiseerd. Gregory Caenen CEO Caenen Vastgoed

'Er is belangstelling voor de hele kust', benadrukt Gregory Caenen. Met zijn 10 verkoopkantoren dekt hij de hele kust, behalve Knokke. Vorig jaar verkocht hij 500 woningen aan de kust, waarvan iets meer dan de helft bestaande. 'In ons optimistische scenario hoopten we tegen het einde van de zomer de door de lockdown opgelopen achterstand te kunnen goedmaken. Maar dat is vandaag al gerealiseerd.'

Nergens wordt aan de kust zo veel nieuwbouw neergezet als in Oostende. 'We waren het jaar goed begonnen, met een verkoop van 20 woningen per maand. Tijdens de lockdown vielen we terug op 25 procent daarvan. Tussen 11 en 28 mei verkochten we er 28. Donderdag zaten we voor juni al op 37 verkopen', zegt David Degroote van Vastgoed Degroote. Vooral in het segment van 300.000 à 375.000 euro is er een vlotte rotatie.

Knokke

Ook in Knokke is er een forse herneming. 'Mei en juni waren onze beste maanden ooit', stelt Gregory De Bisscop van BIS. 'De droom van het kopen van een tweede verblijf is vervangen door de droom aan de eigen kust', voegt Adel Yahia van Immobel België er aan toe. De projectontwikkelaar heeft grote projecten lopen in Oostende en Knokke. De verkoop is op het precoronaniveau.

'De vraag naar woningvastgoed in België is duidelijk terug. Dat is het grote verschil met de retail', benadrukt Paul Gheysens van Ghelamco. 'We zien een versnelling van de verkoop van projecten, niet alleen in Knokke, maar ook in Oostduinkerke en Koksijde. En ook in het binnenland, zoals in Kortrijk.'

Er is grote belangstelling voor het luxesegment boven 2 miljoen euro. 'In twee goed weken tijd hebben we voor 25 miljoen euro verkocht, waarvan een paar woningen van 5 miljoen euro', stelt Stefaan Geerebaert van Immo Brown, de marktleider voor het luxesegment in Knokke. De kopers zijn Duitsers, Nederlanders, Luxemburgers en vermogende Vlamingen. 'Onze verkoop is in de maanden mei en juni verdubbeld', voegt Stéphanie Cambier van Cambier Denil, de tweede grote speler in het luxesegment, er aan toe.

Opvallend is ook dat het 'snel' moet gaan.'Vroeger werd beslist na twee à drie bezoeken. Nu na een of twee', merk Degroote op. Belangrijk is ook dat de woonst snel 'bruikbaar' moet zijn. Er zijn mensen die erop aandringen dat de akte sneller wordt geregistreerd, zodat ze deze zomer nog kunnen van genieten van hun aankoop.

Stabiele prijzen

Volgens de de notarissen stonden de prijzen aan de kust even onder druk tijdens de lockdown, maar zijn ze sinds de heropening minstens stabiel. Er wordt wel relatief meer nieuwbouw verkocht. Die is relatief duurder. Afbieden op de vraagprijs is niet evident. 'Als de verkoop vlot blijft lopen in het najaar zit er misschien een prijsstijging van 1 à 1,5 procent in. Dat is niet buitengewoon, maar beter dan de daling van 2 à 4 procent waar economen van uitgingen', aldus Caenen.

Aan de kust zit ook veel nieuwbouw in de pijplijn en zijn er uiteindelijk ook veel kandidaat-verkopers. 'Onze kantoren aan de kust zien nog steeds een goede instroom', zegt Filip Dewaele van Dewaele Vastgoed.

Huurmarkt

Op de huurmarkt is het minder evident de achterstand weg te werken. 'De verhuur voor de zomer loopt vrij goed, maar het is onmogelijk de achterstand goed te maken', aldus Caenen. Toch is het in Knokke moeilijk nog iets behoorlijks te vinden. 'Vanaf mei liep de seizoenverhuur in Knokke ongelooflijk. Andere jaren kon je last minute nog iets vinden. Dit jaar kan men dat vergeten', aldus Cambier.