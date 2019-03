Rusthuisuitbater Senior Assist stopt volledig in België

Senior Assist, een van de grootste Belgische private rusthuisuitbaters, is in twee jaar tijd verschrompeld. Door ernstige liquiditeitsproblemen gingen duizenden bedden de deur uit.

De rusthuisuitbater Senior Assist heeft zijn laatste vijf complexen in de etalage gezet. ‘Er lopen gesprekken, maar er zijn nog geen concrete oplossingen’, zegt CEO en oprichter Bart Vanderschrick.

Als ook die uitbatingen de deur uitgaan, komt er een einde aan de Belgische activiteiten van Senior Assist, de groep die enkele jaren geleden een van de grootste private spelers in ouderenzorg was. In 2016 had Senior Assist nog zo’n 3.000 bedden in ruim 30 vestigingen. Nu resten een handvol sites en dat zijn niet bepaald de kroonjuwelen. Een van de instellingen werd tot voor kort verhuurd aan Fedasil voor het huisvesten van vluchtelingen.

Senior Assist werd in 2005 opgericht door Vanderschrick en zijn neef Frank Bamelis. De twee in Monaco residerende Belgen kochten in sneltreinvaart rusthuizen op en bouwden er nieuwe bij. Maar de ondoorzichtige financiering van hun bedrijvenimperium, dat zich uitstrekt tot ver buiten rusthuisuitbating, bracht de rusthuisgroep aan het wankelen.

De laatste RSZ-afbetalingsplannen bouwen we af. Normaal zijn geen nieuwe plannen meer nodig. Bart Vanderschrick CEO Senior Assist

In 2017 en 2018 kwam het bedrijf in het nieuws door juridische gevechten met tal van zijn investeerders en met de verkoop van rusthuizen aan Senior Living Group, de Belgische tak van het Franse Korian. Dat gebeurde met het mes op de keel, omdat de kas van het bedrijf compleet leeg was.

Hoe wankel de financiële toestand was, blijkt uit de jaarrekening over 2017 die de groep onlangs heeft ingediend. Die overschrijding van de deadline met ruim zes maanden was een van de vele inbreuken op de vennootschapswet waar de revisor in zijn verslag melding van maakt.

Senior Assist sloot 2017 af met een geconsolideerde winst van 1,8 miljoen euro, maar dat cijfer is louter te danken aan de verkoop van rusthuizen. De verkoop van 15 vestigingen leverde 21,9 miljoen euro meerwaarde op. Operationeel ging het veel moeilijker. Het bedrijfsverlies steeg van 4 miljoen naar 18,2 miljoen euro.

Om de continuïteit te garanderen moest die uitverkoop ook vorig jaar doorgaan en werden nog eens 12 rusthuizen verkocht. Toch kampt de groep nog met ernstige liquiditeitsproblemen, getuige de aanhoudende miljoenenachterstand bij de RSZ en de fiscus. ‘De laatste RSZafbetalingsplannen bouwen we af. Normaal zijn geen nieuwe plannen meer nodig’, zegt Vanderschrick.