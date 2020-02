Rusthuizen geven kleine kortingen om kamers gevuld te krijgen

Door een pril overaanbod aan rusthuiskamers kunnen sommige bewoners her en der kortingen tussen 5 en 10 procent krijgen. Occasioneel zelfs 15 procent.

1. De nieuwe resident

Een deel van de nieuwe residenten wint bij het overaanbod aan rusthuiskamers. Dat overaanbod is nog steeds lokaal (15 kilometer verder kan de situatie totaal anders zijn) en het is gekoppeld aan het type kamer.

Er is sprake van een 'uitzonderlijke commerciële korting op de dagprijs'. De meeste kortingen zitten tussen 5 en 10 procent, uitzonderlijk zelfs 15 procent. Als men weet dat de gemiddelde dagprijs vorig jaar 59,5 euro per dag of 1.771,5 euro per maand bedroeg, kan die korting in het duurdere segment oplopen tot meer dan 100 euro per maand. In tegenstelling tot hun dagprijs zijn instellingen niet verplicht die kortingen te afficheren. Het hangt ook af van de commerciële strategie van de uitbater. Vergelijken en durven vragen is de boodschap.

2. De bestaande resident

Het overaanbod in Vlaanderen verdwijnt tegen 2025. Stefaan Gielens CEO Aedifica

Zowel bij de overheid als bij de uitbaters is men niet duidelijk of bestaande contracten kortingen kunnen krijgen en of het contract kan worden herzien. De doorlooptijd van een resident is gedaald tot 18 maanden. 'WZC's mogen een tijdelijke korting geven op de dagprijs. Wegens de tijdelijkheid wordt dat niet speciaal gemonitord. We focussen op de jaarlijkse dagprijscontrole', stelt Steffen Van Roosbroeck, de woordvoerder van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

'Bestaande overeenkomsten worden niet herzien. Kortingen in de sector blijven relatief ongebruikelijk. Enkel in de regio Brussel worden soms tijdelijke kortingen toegekend, bijvoorbeeld voor de eerste maanden van het verblijf, met heel duidelijke en transparante afspraken met de bewoner en zijn familie. Dat is een kennismakingsprijs voor de periode waarin residenten willen beslissen of ze permanent bij ons blijven. In onze residenties zijn alle bewoners gelijk en verdient iedereen dezelfde zorg en dienstverlening tegen de juiste prijs', stelt Uytersschaut, de CEO van Orpea België, een van de grote private spelers. De Tijd kreeg van een andere speler een contract te zien waarbij nieuwe residenten een korting krijgen van meer dan 10 procent voor onbepaalde duur.

3. De woonzorguitbaters

De rendabiliteit van de uitbaters staat onder druk. De overheid doet alles om het deel van de factuur dat zij betaalt (het zorgluik) onder controle te houden. Onder druk van de kiezers houdt ze streng toezicht op de dagprijs. Die wordt vastgelegd bij de opening van een instelling en kan nadien enkel worden geïndexeerd.

Een duurzaam lagere bezetttingsgraad kan stevig vreten aan de rendabiliteit. Korting geven op de dagprijs om meer omzet te draaien is een tweesnijdend zwaard waarmee men in de sector weinig ervaring heeft.

4. De vastgoedeigenaar

Als de huurinkomsten van een gebouw onder druk staan, gaat bij de verhuurder een rood lichtje branden. Leegstand kan leiden tot een faillissement, het vertrek van een huurder of een heronderhandeling van een huurcontract.