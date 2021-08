Shurgard boost prognoses dankzij toegenomen verhuisdrift

Een passieve vastgoedmarkt was vorig jaar positief voor Shurgard : dankzij het lage aantal vertrekkende huurders bleven de inkomsten mooi op peil. Maar een actievere vastgoedmarkt blijkt nog beter nieuws voor de opslagspecialist, die zijn bezettingsgraad en inkomsten in de eerste jaarhelft stevig kon verbeteren.

Het Luxemburgse bedrijf met notering in Brussel zag zijn huurinkomsten bij constante wisselkoersen in de eerste jaarhelft jaar op jaar met 7,7 procent stijgen naar 143,8 miljoen euro. De EPRA-winst, de opbrengst uit de kernactiviteiten, steeg met 10,5 procent naar 61,4 miljoen euro.

Nieuwe normaal

'Na ons groeiparcours tijdens de pandemie leveren we ook in het 'nieuwe normaal' sterke cijfers af, zegt CEO Marc Oursin. 'Mensen kunnen nu eindelijk de levensbepalende beslissingen nemen die ze eerder on hold zetten. Dat leidt tot een hogere vraag naar opslagruimte'.

Nederland, waar de mensen kleiner behuisd zijn dan in België, levert de sterkste bijdrage met een omzetgroei van 8,8 procent. De huurprijzen voor opslagunits lagen er ruim 7 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Ter vergelijking: in België stegen de huurprijzen met slechts 2 procent. Naast België en Nederland is Shurgard actief in Frankrijk, Duitsland, Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.