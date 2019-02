Shurgard komt dividendbelofte na

Shurgard had zich de publicatie van zijn eerste jaarrapport sinds de beursgang in oktober vorig jaar wellicht anders voorgesteld. De jaarcijfers raakten in beperkte kring verspreid, waarna de financiële toezichthouder FSMA ingreep en de beurshandel stillegde. De koers stond toen met een verlies van 3,7 procent op de tabellen. Het bedrijf besliste dan maar om de cijfers, die pas dinsdagochtend verwacht werden, vervroegd te publiceren.

Het bedrijf stelt een dividend van 22 eurocent per aandeel voor. Dat komt neer op een dividendrendement van 3,8 procent (herberekend op jaarbasis) tegenover de intekenprijs van 23 euro bij de beursgang. In totaal gaat het om 19,9 miljoen euro. Dat komt neer op 20 procent van de EPRA-winst, zoals aangekondigd bij de beursintroductie.

Volgens Shurgard liggen de financiële prestaties daarmee in de lijn met de guidance die het eerder gaf voor 2018. De operationele prestaties kwamen in het vierde kwartaal zelfs boven de verwachtingen uit.

Oorlogskas

De hoofdzetel van het bedrijf is in Luxemburg, maar het koos voor België omdat een plaatsje in de Bel20 haalbaarder is dan de CAC40 in Parijs.