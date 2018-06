'Shurgard komt naar Brusselse beurs'

Shurgard, dat tijdelijke opslagruimtes voor meubelen verhuurt, maakt zich op voor een beursgang later dit jaar.

Dat schrijft De Standaard op basis van anonieme bronnen. Shurgard is marktleider in Europa in meubelopslag. Het heeft verspreid over zeven Europese landen een netwerk van 222 opslagplaatsen, waarvan 21 in België. Samen is dat goed voor 1,1 miljoen vierkante meter opslagruimte.

Shurgard, dat geleid wordt door Marc Oursin (ex-topman Carrefour België), is voor 51 procent in handen van de Amerikaanse meubelbewaarder Public Storage. Die eigenaar poogde in 2007 het bedrijf reeds naar de beurs te loodsen, maar de financiële crisis stak daar in extremis een stokje voor. Public Storage koos uiteindelijk voor een gedeeltelijke verkoop (49%) aan het Amerikaanse pensioenfonds New York Common Retirement Fund.

De twee aandeelhouders zouden nu een tweede poging wagen en via een beursgang hun belang deels ten gelde willen maken. Of Shurgard met een beursgang ook vers kapitaal ophaalt, is niet duidelijk.