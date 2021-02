Shurgard krikt dividend met 12 procent op

Het 'opslag'-aandeel van de Brusselse beurs zag de huurinkomsten vorig jaar met 6 procent stijgen.

De beheerder van stockageplaatsen Shurgard heeft er sinds de beursgang in 2018 - tegen 23 euro - een stevig parcours opzitten. De jaarcijfers over 2020 bevestigen dat groeipad. Het aantal opslaglocaties steeg met 3 procent naar 242. De netto-huurinkomsten gingen 6 procent de hoogte in naar 173 miljoen. De bezettingsgraad lag eind vorig jaar op 89,4 procent.

De nettowinst gaat een tiende hoger naar 118 miljoen of 1,33 euro per aandeel. Beleggers genieten mee: het dividend stijgt met 12 procent, tot bruto 1,06 euro. Dat dividend heeft voor Belgische beleggers een zuur kantje. Vermits Shurgard een Luxemburgse groep is, geldt er zowel 15 procent Luxemburgse bronheffing als 30 procent Belgische roerende voorheffing.

Door de uitzonderlijke tijden en het gebrek aan visibiliteit, zullen we de vooruitzichten later dit jaar publiceren. Marc Oursin CEO Shurgard

Ondanks het stevige dividend is Shurgard voorzichtig wegens de impact van corona. 'Door de uitzonderlijke tijden en het gebrek aan visibiliteit, zullen we de vooruitzichten later dit jaar publiceren.'