Shurgard mikt op 16 nieuwe vestigingen per jaar

De opslagspecialist Shurgard trekt honderden miljoenen uit om nieuwe vestigingen te openen en overnames te doen.

Voor het eerst sinds de beursgang in 2018 geeft Shurgard op een beleggersdag nieuwe groeidoelstellingen. Het bedrijf dat opslagruimte aan particulieren verhuurt, kan terugkijken op een parcours waarbij het uitgroeide tot Europees marktleider met 245 opslaglocaties in zeven landen. Behalve België is Shurgard ook aanwezig in Frankrijk, Nederland, Zweden, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Shurgard wil dat groeipad versnellen met een opgevoerde investeringsagenda.

+110% opslagaandeel De koers van Shurgard is sinds de IPO drie jaar geleden ruim verdubbeld.

De doelstelling is elk jaar gemiddeld 170 miljoen euro te investeren in de uitbreiding van de portefeuille. 'Daarbij werken we op drie pijlers', legt topman Marc Oursin uit: 'de herontwikkeling van bestaande panden, nieuwe ontwikkelingen en overnames.'

Vanaf 2024 moeten er jaarlijks 16 nieuwe vestigingen bij komen, goed voor 90.000 vierkante meter aan verhuurbare oppervlakte. Daarmee zou de portefeuille ieder jaar 8 procent groeien in omvang. Het doel is de huurinkomsten - en in tandem het dividend - met 6 procent per jaar te doen toenemen.

Een extra focus op automatisering moet de brutowinstmarge met 2 procentpunten doen aandikken. De helft van de huurcontracten wordt online afgesloten. Klanten kunnen ook zonder enige fysieke tussenkomst van een medewerker hun huisraad kwijt. Een herneming van het aantal verhuizingen na corona en een bredere trend naar 'kleiner wonen' geven het bedrijf rugwind.

De doelen die we ons ten tijde van de beursgang stelden, hebben we allemaal bereikt. Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk. Marc Oursin CEO Shurgard

Shurgard is goed gewapend om overnames te doen en zijn rol als consolidator in de markt te spelen. De beurskoers van het bedrijf verdubbelde sinds de beursgang, exact drie jaar geleden.