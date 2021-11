Shurgard ziet Zweedse droom uiteenspatten

Een week geleden kondigde Shurgard , de Luxemburgse uitbater van zelfopslagmagazijnen, aan een bod uit te brengen op zijn Zweedse sectorgenoot 24Storage . Het zou daarmee in een klap bijna dubbel zo groot worden in het Scandinavische land. Shurgard bood 72 kronen per aandeel, 10 kronen meer dan het eerdere bod van het Amerikaanse pensioenfonds TIAA. De raad van bestuur van 24Storage beval het bod van Shurgard unaniem aan.

TIAA liet zich niet doen en slaat nu hard terug met een verhoogd bod van 76 kronen per aandeel, dat 24Storage waardeert op 1,13 miljard kronen (110 miljoen euro). De Amerikanen hebben zich bovendien verzekerd van 92,38 procent van de aandelen. Daarmee kan een belangrijke voorwaarde van Shurgards bod, met name dat meer dan 90 procent van de aandeelhouders het moest aanvaarden, niet langer worden vervuld.

20 partijen

De vraag rijst hoe TIAA erin geslaagd is om meteen de hand te leggen op 92,38 procent van de aandelen. De verklaring ligt in het feit dat het gros van de aandelen 24Storage in handen is van 20 partijen, waaronder de zes bestuurders van het bedrijf. Grootste aandeelhouder met 19,56 procent is de familiale investeringsmaatschappij Ernström Kapital, daarna volgt bestuurder Staffan Persson met 15,78 procent. Blijkbaar heeft TIAA deze partijen een voor een benaderd en overtuigd.