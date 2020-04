Sloophamer dreigt voor een op de drie Vlaamse erfgoedgebouwen

13.000 Vlaamse erfgoedgebouwen zijn in erg slechte staat, en gaan mogelijk tegen de vlakte. Dat blijkt uit een marktanalyse door het studiebureau Herbé. 'Voor veel eigenaars is verloedering een verleidelijke optie om de sloop te bespoedigen.'

Vlaanderen telt ruim 75.000 historische erfgoedrelicten, waarvan 36.000 geklasseerd worden als 'bouwkundig erfgoed'. Ongeveer een derde daarvan is in slechte staat en dreigt afgebroken te worden. Dat berekende de erfgoedspecialist Herbé, op basis van cijfers van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed en de organisatie Monumentenwacht.

Rendement

Volgens de experten vrezen eigenaars en investeerders hoge kosten en een complexe regelgeving, die hen zouden belemmeren bij een renovatie. 'We merken dat eigenaars verwachten dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Of de geraamde kosten zijn te hoog, omdat ze geen weet hebben van beschikbare premies. Of het wringt dan weer met de bestemming. Niet elk oud fabriekspand of klooster kan je opdelen in appartementen', zegt Willaert.