Sluiting dreigt voor twee woonzorgcentra op 'zwarte lijst'

De sluiting dreigt voor twee woonzorgcentra op de zogenaamde 'zwarte lijst' van de Vlaamse overheid. Dat schrijft De Standaard donderdag.

De Vlaamse overheid heeft al twee jaar een lijst met woonzorgcentra waar herhaaldelijk problemen zijn vastgesteld en die daarom onder verhoogd toezicht staan.

Met twee van de dertien op die lijst is het geduld nu op. Het gaat om woonzorgcentrum Ofelia in Overijse en residentie Beauprez in Geraardsbergen. 'Na herhaaldelijke inspecties blijken er nog steeds te veel tekorten te zijn', zegt Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in De Standaard. 'En we zien geen perspectief, geen wil of geen scenario tot verbetering.'

Ofelia stond in 2019 al op de zwarte lijst, maar pakte die problemen aan. Tijdens de eerste coronagolf moest echter een crisismanager worden gestuurd omdat er onvoldoende aansturing van het personeel was en 'er totaal geen krachtdadig beleid' was. Het personeel had toen ook een zoekactie moeten houden, omdat één bewoner een tijdje 'verdwenen' was. Een commissie moet binnenkort nog een finaal advies geven over de sluiting.

Bij residentie Beauprez, een groep serviceflats met 74 woningen, is de procedure tot sluiting wel al rond. 'Er verblijven mensen die zwaarder zorgbehoevend zijn dan de zorg die deze woningen kunnen bieden', zegt Moonens.