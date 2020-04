Softimat keert helft van beurswaarde uit

De vastgoedbeheerder voert een kapitaalvermindering uit van 2 euro per aandeel.

Vastgoedgroep Softimat zal op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 15 mei een kapitaalvermindering vooropstellen van 2 euro per aandeel. Dat leert de publicatie van de agenda . Softimat sloot donderdag af op 4,1 euro.

Nadat Softimat de voorbije jaren een pak eigen aandelen heeft ingekocht en vernietigd (voor 2,3 miljoen euro tussen 4 maart 2019 en 30 maart 2020), zijn er nog 4,47 miljoen aandelen in omloop. De kapitaalvermindering vertegenwoordigt bijgevolg een bedrag van 8,9 miljoen euro, tegenover een huidige beurswaarde van 18,3 miljoen euro.

Inkoop eigen aandelen

Logé is de zoon van oprichter Jean-Claude Logé. Die maakte van Systemat een belangrijke IT-speler, maar intussen is IT verkocht en vervelde Softimat tot een beheerder van vastgoed, vooral kantoren.