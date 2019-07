Stad Leuven stelt onderzoek in tegen beruchte kotbaas

Tal van studenten hebben voor het komende academiejaar wellicht een kot in Leuven gehuurd bij de beruchte kotbaas Appeltans, zonder het zelf te beseffen. Burgemeester Mohamed Ridouani laat de zaak onderzoeken.

Arnold Appeltans en zijn zoon Manu, de meest beruchte kotenverhuurders van Leuven, slaan weer toe. De Truienaars hebben een jobstudente ingeschakeld als strovrouw om hun koten te verkopen, zodat de huurders niet weten dat ze contractueel eigenlijk met de clan-Appeltans in zee gaan, melden de Mediahuis-kranten.

Een Limburgse studente regelt de contracten. Als gevraagd wordt naar de link met Appeltans, antwoordt ze steevast dat zij de koten gekocht heeft en dat de familie Appeltans 'er niets meer mee te maken heeft'.

De koten van het Appeltans-duo hebben al jaren een bedenkelijke reputatie op het vlak van woonkwaliteit. Er doen horrorverhalen de ronde over schimmel, kakkerlakken en muizen. De Leuvense dienst Wonen heeft al meerdere overtredingen van de brandveiligheid en bouwovertredingen vastgesteld. Vorig jaar moesten ze elk 30.000 euro terugbetalen omdat verschillende koten niet voldeden aan de Vlaamse Wooncode.

Vader en zoon zouden samen meer dan duizend koten bezitten. Maar ze weten dat hun familienaam slecht in de markt ligt. Om die koten toch verhuurd te krijgen, gebruiken ze allerlei pseudoniemen of de naam van hun nv, Arlimo. Tot ook die pseudoniemen te bekend raakten.

Julie

Sinds kort regelt een jonge studente, Julie, de verhuur van verschillende koten. Daarvoor werd begin mei de website www.kot-link.com aangemaakt. Die prijst elf kotgebouwen van de familie Appeltans aan. Wie contact opneemt, komt uit bij een jonge Limburgse.

Maar op het contract, dat de jonge vrouw 'in opdracht' ondertekent, staat wel Arlimo nv als verhuurder. Ook de telefoonnummers zijn die van Arnold en Manu. Verontruste huurders hebben zich verzameld in de Facebook-groep 'Anti-Appeltans Front'.

Burgemeester

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) laat de zaak onderzoeken. 'Details geef ik niet. Het dossier is bij ons gekend en wordt onderzocht en opgevolgd', zegt hij in een reactie aan De Tijd. 'Appeltans wordt, door de vele klachten, nauw in het oog gehouden door de stad en het parket. Dat is de wellicht de reden waarom ze dit doen.'

'Ik raad studenten aan om klacht in te dienen. En vooral om koten te huren met een Kotlabel, het kwaliteitslabel van de stad, de universiteit en de hogeschool.' De politie verzamelt de klachten.

'Vanuit de stad willen we duidelijk maken dat we dit soort praktijken afkeuren. We werken we ook nauw samen met partners om wanpraktijken te stoppen en voorkomen in de toekomst', reageerde de Leuvense schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) op Twitter.

Volgens haar begint die gezamenlijke aanpak vruchten af te werpen en heeft het Appeltans-duo in de afgelopen maand vijf panden van de hand gedaan.

Kasteel

De terreinen en gebouwen die ondergebracht zijn in Arlimo hadden volgens de boekhouding eind 2017 een waarde van 21,9 miljoen euro.

Manu Appeltans woont in het 16de-eeuwse kasteel van Schalkhoven in het Limburse Hoeselt, dat sinds 2011 eigendom is van de familie. Maar ook daar kreeg hij het onlangs aan de stok met de gemeente omdat hij massaal bomen kapte zonder vergunning.