Stedenbouwkundige vergunning Uplace vernietigd

'Deze finale doodsteek voor een achterhaald project is erg goed nieuws', reageren Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Bral. 'Wij hebben ons van bij het begin tegen Uplace verzet. Een groot shoppingcentrum op een pure autolocatie is niet te rijmen met de uitdagingen inzake luchtvervuiling, klimaat, verkeer en ruimtelijke ordening.'

Wat nu?

Het blijft wel uitkijken naar de argumentatie van de Raad van Vergunningsbetwistingen in het nieuwe arrest. Ofwel vernietigt hij op basis van elementen in het dossier die relatief snel kunnen worden gerepareerd. Ofwel gaat het over zeer fundamentele zaken. Bijvoorbeeld dat het MER niet meer actueel is. Men is dan is men snel vertrokken voor twee jaar, zonder de waarschijnlijke beroepsprocedures.