Steeds grotere en vollere hotels in Brussel

Het gaat goed met de hotelsector in België. Hoewel de hotels steeds groter worden, haalden ze in 2018 in Brussel een recordbezettingsgraad van 75 procent.

Het toerisme in België kreeg het hard te verduren na de aanslagen van 22 maart 2016. Vandaag staat de sector er opnieuw en wordt er fors in geïnvesteerd, blijkt uit een rapport van de vastgoedconsultant Cushman & Wakefield Belgium. Met 74,75 procent overschreed de bezettingsgraad in Brussel zelfs het record van 2015.

Het aantal hotels in België bleef stabiel met 1.527 tegenover 1.517 in 2017. Daarvoor kende het aantal telkens een daling.

Aantal kamers

Het gemiddelde aantal kamers per hotel stijgt wel fors. In 2018 telde een hotel in België gemiddeld 39 kamers. Tien jaar geleden (in 2008) stond de teller nog op 28. Sinds 2011 stijgt het aantal kamers per hotel jaar na jaar.

Internationale spelers spelen een steeds grotere rol in de Belgische hotelsector. 'Zij willen hun portfolio uitbreiden en de omzet van strategisch gelegen vestigingen verhogen. Een groot aantal van de aangekondigde projecten omvat meer dan 100 kamers', stelt Shane O’Neill, analist bij Cushman & Wakefield Belgium.

Investeringen

In totaal werd er in 2018 150 miljoen euro, 10 procent meer dan in 2017, in de Belgische hotelsector geïnvesteerd. Maar liefst 87 procent van het totale geïnvesteerde volume was afkomstig van Belgische investeerders. Traditioneel is dat vooral een markt van internationale investeerders. Cushman & Wakefield verwacht dat internationale investeerders in 2019 opnieuw prominenter aanwezig zullen zijn.

Vorig jaar waren er 41,6 miljoen overnachtingen in België, een stijging met 7 procent tegenover 2017 en een nieuw record. Ongeveer de helft (48 procent) van deze overnachtingen werd opgetekend in hotels. De sterkste groei (20 procent) was weggelegd voor recreatieparken.