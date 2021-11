Stefan De Bock, de serieondernemer achter Forum Estates

Als de Brusselse beurs volgend jaar met Forum Estates een nieuw vastgoedbedrijf op de koerstabellen heeft staan, is dat deels de verdienste van zijn CEO en serieondernemer Stefan De Bock.

Vastgoedgek Euronext Brussel herbergt al heel wat gespecialiseerde vastgoedondernemingen. Maar nog geen die zich richt op buurtsupermarkten en foodserviceketens. Daar komt mogelijk volgend jaar verandering in met de notering van de Gentse groep Forum Estates.

Forum Estates wordt sinds vorig jaar geleid door de 58-jarige Stefan De Bock. Die kwam in 2017 aan boord als bestuurder en werd twee jaar later operationeel directeur. De Bock is een door de wol geverfde ondernemer, met een passie voor vastgoed.

Paplepel

Die passie erfde de in Brugge geboren De Bock van zijn vader. Onder het motto 'je moet zelf voor je pensioen zorgen’ startte die met panden voor benzinestations en schakelde daarna over op winkelvastgoed voor ketens als Aldi, Superconfex (later Macintosh) en Euro Shoe (nu Bristol). Een tijdlang was vader De Bock ook eigenaar en uitbater van het niet langer bestaande hotel Charles op het Albertplein in Knokke. De jonge De Bock werd al snel betrokken bij het beheer van dat vastgoed.

Na het behalen van een master in de rechten aan de UGent in 1986 ging hij voor een extra master in het notariaat, al werkte hij ook een jaar als kredietanalist bij de Generale Bank. Maar hij had geen ambities om te gaan pleiten of om notaris te worden.

Stefan De Bock 58 jaar

Aandeelhouder en CEO van de vastgoedgroep Forum Estates, die beursplannen heeft

Vastgoedondernemer

Medeoprichter en gewezen topman van de Cobel-bedrijven (Cobelclean, Cobelservices, Cobelguard, Cobelguard CIT)

Hij koos resoluut voor het ondernemerschap en startte een schoonmaakbedrijf, wat thuis niet in goede aarde viel, zegt iemand die hem goed kent. Om het bedrijf op te starten, ging De Bock in zee met Dirk Goethals, een vriend die hij al kende van in zijn tienerjaren. Goethals droomde er na zijn hotelopleiding van om een eigen hotel te runnen, maar dat bleek financieel niet haalbaar. De Bock had via een gezamenlijke vriend connecties in de schoonmaakwereld in Nederland en stelde voor hun geluk in die sector te beproeven.

Dat leidde in 1989 tot het bedrijf Belgium Cleaning of Belclean, dat al na enkele maanden van naam moest veranderen omdat er in Antwerpen een schoonmaakfirma met dezelfde naam was. Belclean werd omgedoopt in Cobelclean. Het werd het begin van een reeks bedrijven onder de Cobel-vlag.

Overname

De schoonmaaksector had toen een slechte naam in België. Daarom wilden De Bock en Goethals kwaliteit leveren, naar Nederlands voorbeeld. Ze bouwden in goed vijf jaar een bedrijf uit met 220 werknemers en een miljoenenomzet. Cobelclean liep door de snelle groei in de kijker en werd in 1995 overgenomen door de Duitse groep Dussmann. Ook de verwante bedrijven Cobelclean Hotel Services (kuisen van hotelkamers en verversen van bedden) en Cobelservices (dienstverlening op evenementen en het leveren van chauffeurs) belandden bij de Duitsers.

Dat gaf De Bock en Goethals de kans op zich meer te focussen op het privébewakingsbedrijf Cobelguard, dat ze in 1992 op vraag van hun klanten hadden opgestart. Cobelguard groeide uit tot een topspeler in België, met activiteiten in de buurlanden, en tot de grootste Belgische partij in de door het buitenland gedomineerde sector. Na de instap van Ackermans & van Haaren in het kapitaal in 2006 volgde vijf jaar later de verkoop aan concurrent Securitas. Cobelguard telde toen 1.600 werknemers en was goed voor een omzet van 67 miljoen euro.

Maar de drive om verder te ondernemen, kreeg een vervolg. Want de ondergang van geldtransportbedrijf Brink's was voor De Bock en Goethals het sein om Cobelguard CIT op te richten en zich op de waardetransporten te gooien. Opnieuw volgde een verkoop, in 2017 aan het Zweedse Loomis (ex-Securitas).

Harde werker

De Bock en Goethals vulden elkaar bij al die bedrijven goed aan. Goethals was eerder commercieel ingesteld. De Bock was de administratieve, juridische en cijferman, en staat bekend als een zeer efficiënte werker.

'Next' is een van zijn vaste woorden tijdens een vergadering om het vooruit te doen gaan. Steven Van Doorne Ex-zakenpartner Stefan De Bock

‘’Next’ is een van zijn vaste woorden tijdens een vergadering om het vooruit te doen gaan’, zegt ex-vennoot Steven Van Doorne, de CEO van Loomis België. Die omschrijft De Bock als erg pienter, maar ook als iemand die zijn sterke en zwakke punten kent, kan delegeren en zich goed weet te omringen.

De rode draad doorheen de Cobel-periode zijn de warenhuizen en de retailsector. Ze waren de grootste klant van de verschillende Cobel-bedrijven en bleven hen al die jaren trouw.

Passie

Al die tijd bleef De Bock bezig met vastgoed, voor de Cobel-bedrijven maar ook voor eigen rekening. ‘In mijn vrije tijd, op alle mogelijke momenten. Ik heb me altijd heel goed thuis gevoeld in die sector, die een oude liefde is.’

Zijn focus lag op winkelpanden in West- en Oost-Vlaanderen, met uitlopers naar Antwerpen en de Kempen. In 2016 verkocht hij een deel van zijn portefeuille. Op zoek naar een gedeeltelijke herbelegging stapte hij als investeerder en bestuurder in Forum Estates, waarvan hij een van de grootste aandeelhouders is. Maar De Bock miste het ondernemerschap van de Cobel-periode en de dynamiek van met een team te werken. Bij Forum Estates ging hij almaar meer doen, om uiteindelijk CEO te worden.