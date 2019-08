Sterk halfjaar stuwt Montea

De specialist in logistiek vastgoed Montea krikt zijn dividendvooruitzicht op na de groeicijfers van het eerste halfjaar.

Montea kon de richtinggevende EPRA-winst, zeg maar de winst uit de kernactiviteit van bouwen en verhuren, in het eerste halfjaar opkrikken tot 24,2 miljoen euro, of 51 procent meer dan een jaar eerder.

Ook de bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille en de schuldpositie evolueerden in gunstige zin.

+10 procent

In plaats van een 5 procent hoger dividend gaat de lat naar een klim met 10 procent tot 2,50 euro bruto. Die stijging ligt in lijn met de verwachte groei van het EPRA-winst per aandeel, dus ook met 10 procent, tot 3,25 euro.