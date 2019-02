Sterke winstgroei leidt tot hoger dividend bij Retail Estates

Retail Estates pakt over de eerste negen maanden met sterke cijfers uit. De huurinkomsten stegen met een kwart als gevolg van een reeks acquisities tijdens het voorgaande boekjaar. Bovendien bleef de bezettingsgraad van de winkels aan de rand van woonkernen of langs invalswegen met 98,04 procent op een hoog niveau.

De gezuiverde nettowinst (de zogenaamde EPRA-winst) belandde op 44,34 miljoen euro, wat 30,8 procent meer is dan een jaar eerder. Per aandeel steeg de EPRA-winst van 3,64 tot 3,95 euro, met 8,5 procent. De lagere winstgroei per aandeel is te verklaren door de toename van het aantal aandelen door de kapitaalverhoging van 123,4 miljoen euro in april vorig jaar.