Strengere regels om erkend te worden als vastgoedmakelaar

Steeds meer mensen willen vastgoedmakelaar worden. Om het kaf van het koren te scheiden, verstrengt het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) de testen voor stagiairs.

De vastgoedsector draait als nooit tevoren. En steeds meer transacties gebeuren via erkende vastgoedmakelaars. Hun marktaandeel steeg in dertig jaar tijd van 17 naar 73 procent, blijkt uit de recentste cijfers van de Woonsurvey 2018. Al zeven jaar op rij steeg het aantal vastgoedmakelaars in België: van 8.840 in 2011 naar 10.431 in 2018.

Daarom legt het BIV de lat om erkend te worden iets hoger. ‘Programma’s als ‘Huizenjagers’ geven een eenzijdig beeld van het beroep en kunnen de indruk wekken dat iedereen het kan uitoefenen. Dat klopt niet. Integendeel, vastgoedtransacties verlopen vandaag complexer dan ooit’, zegt Stefaan Leliaert, de voorzitter van het BIV.

35 35 makelaars werden vorig jaar geschrapt uit het beroep.

Door het stagetraject te digitaliseren, worden stagiairs beter opgevolgd. Bij het begin moeten ze een competentietest afleggen en op het einde een bekwaamheidsproef. Om die testen op punt te stellen werkt het BIV samen met verschillende hogescholen. ‘Door die professionalisering en objectivering wordt de toegang tot het beroep de facto verstrengd’, zegt Leliaert.

De sectororganisatie kreeg vorig jaar 1.179 klachten binnen. Vooral over een gebrek aan kennis of deontologie. Het BIV tikte 261 makelaars (2,5%) op de vingers. Dan zijn er vijftig meer dan in 2017. De zwaarste sanctie, een schrapping als vastgoedmakelaar, werd vorig jaar 35 keer uitgesproken.