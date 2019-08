Strijd om gigabouwwerf aan Brussel-Zuid in laatste rechte lijn

Er zijn nog drie kandidaten voor de bouw van de nieuwe hoofdzetel van de NMBS en van 2.000 woningen op haar gronden in de buurt van het Zuidstation in Brussel. In november valt de beslissing over het dubbelcontract van honderden miljoenen euro's.

De NMBS, de grootste publieke vastgoedeigenaar van het land, wil alle administratieve diensten centraliseren in een nieuwbouw vlakbij het Fonsnyplein in Brussel. Vandaag zitten die verspreid over een lappendeken van verouderde en weinig efficiënte gebouwen, goed voor zo'n 200.000 vierkante meter kantoren.

Het bedrijf heeft echter een torenhoge schuld. Het wil daarom die nieuwbouw zo veel mogelijk financieren met de verkoop van terreinen en gronden rond het Zuidstation. Daar kunnen volgens sommige schattingen 2.000 woningen op worden gebouwd.

Drie finalisten

Er zijn nog drie consortia in de running voor dit 'dubbel contract'. De winnaar krijgt, in ruil voor de bouw van de toren, terreinen waarop hij voor eigen rekening en op eigen risico woningen mag bouwen.

Atenor/Eiffage, CFE/Besix/Immobel en Jan De Nul/Triple Living zijn de drie combinaties die de laatste ronde hebben gehaald, vernam De Tijd. De combinatie Iret/BAM/AG Real Estate/Kairos werd niet weerhouden. Eerder was ook de combinatie Thomas & Piron/CIT-Blaton/Cordeel/Willemen uit de race gevallen.

Gigantisch

Het gaat om heel veel geld. Een toren bouwen met 70.000 à 75.000 vierkante meter kantoorruimte kost meer dan 100 miljoen euro.

De terreinen in de buurt van het Zuidstation die kunnen worden herontwikkeld tot residentiële bouw, zullen ook een aardige cent opleveren. De ontwikkelaar die de gronden binnenhaalt, heeft uitzicht op een gigantische pijplijn. In de hypothese van 2.000 wooneenheden met een verkoopprijs van gemiddeld 250.000 euro (wat weinig is voor Brussel) spreekt men vlotjes over 500 miljoen euro en meer.

Risicovol

Nu kan het snel gaan. De komende weken worden de technische en juridische problemen besproken en tegen 20 oktober moeten de drie kandidaten hun 'best and final offer' (bafo) op tafel leggen. In november wordt dan normaal de winnaar bekendgemaakt.

Of het allemaal zo vlot verloopt, is lang niet zeker. Dat een bedrijf oud vastgoed verkoopt om nieuw te kopen, is niet ongewoon, maar de omvang van het contract en het principe van 'the winner takes it all' is dat wel.

Ongewoon

Het is ook een ongewoon complex project, waarbij nog lang niet duidelijk is hoeveel en welke ontwikkeling precies mogelijk is en wanneer de bouw van de woningen kan beginnen. Het blijft wel een heel interessante grondreserve door zijn omvang en ligging.

Tegen de zin van veel geïnteresseerde ontwikkelaars werd alles in een dossier gebundeld. Eén fout is voldoende om het hele dossier te blokkeren. Er zal uiteindelijk maar één winnaar zijn en veel verliezers, dus de kans op beroepsprocedures is heel groot.

In tegenstelling tot grote federale dossiers als de Financietoren en de hoofdzetel van de federale politie is er wel een duidelijke competitie tot het einde met nog drie consortia in de laatste ronde.

De oorspronkelijke procedure voor het NMBS-contract moest worden herzien en opnieuw gelanceerd. De voorwaarden moesten worden bijgesteld omdat ze te onrealistisch waren en ontwikkelaars afschrikten. Zo'n herstart vergroot de kans op betwistingen. Naar verluidt deed de onduidelijkheid in het begin AXA afhaken.

Machtstrijd