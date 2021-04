Studenten lopen storm voor een kot

Studenten maken dankbaar gebruik van de mogelijkheid om hun kot virtueel te boeken bij grote private kotbazen als Xior, Upkot, Quares en Eckelmans. De verhuur loopt heel erg vlot.

Xior, de kotbaas van weldra 17.000 studenten in België, Nederland, Spanje en Portugal en met 3.250 units de grootste private speler in België, stelt een nooit eerder geziene stormloop vast op zijn koten. De digitale aanpak speelt een cruciale rol.

‘Normaal begint de kotenverhuur in België voor Xior pas eind maart, maar nu gingen studenten en ouders begin maart, bijna een maand eerder, al massaal op zoek’, zegt Christian Teunissen, de CEO van Xior. De vraag in Leuven en Gent bleek 20 keer groter dan het aanbod. Xior moest tijdelijk personeel in dienst nemen om de stormloop op te vangen. Ook in de andere steden verloopt de verhuur zeer vlot. Niet verrassend schoot de koers van Xior dinsdag 3 procent hoger.

In Nederland begint het verhuurseizoen gewoonlijk pas half mei, maar ook daar merkt Xior een verhoogde vraag en lopen de wachtlijsten op tot enkele honderden geïnteresseerden. Veel onderwijsinstellingen verwachten veel meer inschrijvingen, vooral door de brexit. Nu het onbetaalbaar wordt om in het VK te studeren, blijkt Nederland voor veel internationale studenten een alternatief. In Nederland is ook al jaren een groot tekort aan studentenhuisvesting.

De vastgoedmakelaar Quares ziet meer en snellere verhuringen voor de 1.100 koten van het private fonds Quares Student Housing Fund. 'We hebben de indruk dat meer studenten op kot willen gaan omdat ze het beu zijn thuis te studeren. Ze willen volgend jaar hun eigen leefruimte. Formules waarbij ze een leefwereld en niet zomaar een kot wordt aangeboden zijn extra in trek ’, stelt Herman Du Bois, partner van Quares.

Quarantaine

Hetzelfde geluid is te horen bij Groep Eckelmans uit Leuven, goed voor 1.800 koten in Leuven, Anderlecht, Elsene en Gent. Twee op drie zijn al verhuurd. In Gent is alles verhuurd. 'Zelfs in vergelijking met twee jaar geleden, het jaar voor corona, moeten we minder moeite doen om te verhuren. Hoewel fysieke bezoeken mogen, laten we het niet toe. We zijn heel blij dat we dat hebben beslist, want het blijft oppassen. Een van onze conciërges belandde in een quarantaine omdat een Indiase student niet duidelijk had gemaakt dat hij positief was en in quarantaine zat’, zegt Koen Eckelmans.

Upgrade Estate (Upkot), goed voor 3.000 units waarvan 1.500 in Gent, spreekt van een even vlotte verhuur als vorig jaar. ‘We durven te zeggen dat we vorig jaar de enige grote speler waren die in één dag helemaal is kunnen overschakelen op digitale verhuur. We waren in juni vorig jaar helemaal uitverhuurd. Dat zal dit jaar niet anders zijn’, zegt Nele Van Damme, de co-CEO van Upgrade Estate.

Corona heeft de klassieke manier van verhuur veranderd. Vroeger gingen veel jongeren naar de fysieke opendeurdagen van de universiteiten. Zodra de keuze van de studie en de studentenstad was gemaakt, gingen ze terug naar die stad om er een kot te zoeken. Dat is gedaan. Thomas Moore in Antwerpen merkt dat meer studenten via digitale weg informeerden naar koten. Het fysiek bezoek aan een kot is veel moeilijker geworden.

En omdat het allemaal digitaal mag of moet, is de tijd tussen de keuze van de studie en het afsluiten van het huurcontract fors korter geworden. Contracten worden ook veel vaker digitaal ondertekend.

Opvallend is dat alle grote spelers zich distantiëren van uitspraken als zouden de prijzen van koten in twee jaar tijd met 9 procent zijn gestegen. De Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB) maakte dat cijfer bekend op basis van data van de verhuur door makelaars.

Leuven

De markt van de studentenhuisvesting is een zeer diverse en weinig transparante markt. In Leuven speelt de universiteit een sleutelrol, in Brussel is dat niet het geval voor de VUB. Er zijn vele honderden kleine eigenaars die koten verhuren. De markt wordt wel almaar meer geprofessionaliseerd.

De KU Leuven, de universiteit met de meeste eigen kamers, vindt het veel te vroeg om een uitspraak te doen over de markt van de studentenhuisvesting. De VUB is nog voorzichtiger. 'Voor de verhuur van kamers op de VUB zien we zelfs iets minder kandidaten dan een jaar geleden op hetzelfde tijdstip. Vooral eerstejaars lijken meer te aarzelen’, zegt Bart Heelen van de dienst huisvesting van de VUB.

PROFIELEN

XIOR

Beursgenoteerd.

Aanwezig in Antwerpen, Gent, Leuven, Hasselt, Mechelen, Brussel, Luik en Namen.

Bezit in België 4.700 koten, waarvan er 3.250 operationeel zijn.

Ook aanwezig in Nederland, Spanje en Portugal.

QUARES STUDENT HOUSING FUND

Privaat fonds.

Bebeert 30 panden, goed voor meer dan 1.100 kamers.

Aanwezig in Brussel (5 sites), Antwerpen (20), Gent (4) en Luik (1).