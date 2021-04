Studenten willen zo snel mogelijk opnieuw op kot

Hoogbouw voor studentenhuisvesting in Groningen. Xior heeft 120 sites gespreid over België, Nederland, Spanje en Portugal.

Xior, de kotbaas van weldra 17.000 studenten in België, Nederland, Spanje en Portugal, merkt een nooit eerder geziene stormloop op zijn koten.

Over de invulling van het volgend academiejaar is nog geen duidelijkheid, of de lessen weer voltijds on campus mogen worden georganiseerd is evenmin bekend. Toch gaan studenten vroeger dan anders op zoek naar hun logement, zegt het vastgoedbedrijf Xior bij de voorstelling van zijn resultaten over het eerste kwartaal.

De essentie De resultaten van Xior, de specialist voor studentenvastgoed, liggen in de lijn van verwachtingen.

De grootste private kotbaas stelt wel vast dat veel meer studenten snel op zoek gaan naar een kot.

Xior gaat uit van een stijging van de winst en het dividend met 6 procent in 2021.

Ook voor 2022 wordt een verdere groei voorop gesteld.

Normaal begint de verhuur in België eind maart, maar nu gingen studenten en ouders begin maart, bijna een maand eerder, al massaal op zoek. De vraag in Leuven en Gent bleek 20 keer groter dan het aanbod. Xior moest tijdelijk personeel in dienst nemen om de vraag op te vangen. Ook in de andere steden verloopt de verhuur zeer vlot.

In Nederland begint het verhuurseizoen gewoonlijk pas half mei, maar ook daar merkt Xior een verhoogde vraag en lopen de wachtlijsten al op tot enkele honderden geïnteresseerden. Veel onderwijsinstellingen verwachten veel meer inschrijvingen, vooral door de brexit. In Nederland is ook al jaren een groot tekort aan studentenhuisvesting. De vastgoedmakelaars in België meldden ook al een toegenomen schaarste met een belangrijke prijsstijging tot gevolg. Die grote prijsstijgingen ziet Xior naar eigen zeggen niet.

Op schema

De cijfers van Xior voor het eerste kwartaal liggen in de lijn van de verwachtingen. De nettohuurinkomsten stegen met 26 procent tot 17,62 miljoen euro. De EPRA-winst per aandeel, zeg maar de winst uit de kernactiviteiten, kwam uit op 0,33 euro per aandeel. Door een grote kapitaalverhoging daalde de schuldgraad van 54 procent naar 44 procent.

Eind maart had Xior een vastgoedportefeuille van 1.573 miljoen euro, met 11.087 studentenunits. Inclusief de pijplijn is sprake van een portefeuille van 2 miljard euro en bijna 17.000 units.

Xior diversifieerde in zijn eerste kwartaal zijn liquiditeits –en financieringspositie met een Green CP/MTNprogramma van 100 miljoen euro. Dat is het eerste commercialpaperprogramma met een groen karakter op de Belgische markt.

Provisie

In het eerste kwartaal werd een provisie opgenomen (voor het hele jaar) door een nieuwe boekhoudkundige regelgeving in Nederland. Dat had een negatieve impact van 2,1 miljoen euro op het resultaat.

De nieuws van de stormloop op de huisvesting is ook belangrijk voor de resultaten van 2022 omdat Xior hoofdzakelijk jaarcontracten afsluit.

Xior ziet nog heel wat groeimogelijkheden in elk van zijn vier geografische markten. Het mikt voor het boekjaar 2021 op een EPRA- winst per aandeel voor van 1,80 euro (+ 6%). Er wordt een dividend vooropgesteld van 1,44 euro (+ 6%) per aandeel, goed voor 80 procent de uitkeerbare winst, het minimum dat elke gereglementeerde vastgoedmaatschappij bij wet verplicht is uit te keren.