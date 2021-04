'Studentenkamers 9 procent duurder in twee jaar'

Is uw zoon of dochter nog op zoek naar een studentenkamer voor volgend academiejaar? Hoop vooral niet dat de huurprijs door corona is gedaald. Tenzij misschien in Brussel.

Volgens een analyse van het CIB, de beroepsvereniging van de vastgoedmakelaars, die De Tijd kon inkijken, zijn de prijzen voor studentenhuisvesting de voorbije twee academiejaren in Vlaanderen met 9 procent gestegen, maar zijn ze in Brussel met 2 procent gedaald.

In het academiejaar 2020-2021 werd in Vlaanderen voor een studentenkamer gemiddeld 426 euro per maand neergeteld. In Brussel was dat 433 euro. Antwerpen en Leuven profileren zich als de duurdere studentensteden in Vlaanderen, Kortrijk als de goedkoopste. In elke Vlaamse studentenstad stegen de prijzen.

De cijfers zijn gebaseerd op 2.000 nieuwe contracten die zijn afgesloten via makelaars. Het is een steekproef. Volgens een recente studie van de vastgoedadviseur Stadim en de studentenvastgoedbeheerder Diggit Studentlife zijn er in Vlaanderen 472.000 studenten, van wie 40 procent op kot gaat.

De stijging van de huurprijzen in 2019-2020 bedroeg in Vlaanderen 5,25 procent. In 2020-2021 was er nog een stijging met 3,75 procent. 'Corona heeft geen noemenswaardige impact gehad op de verhuur van studentenkamers. Studenten zijn op kot blijven gaan', stelt Kristophe Thijs, de communicatiedirecteur van CIB Vlaanderen. De kleine daling van de prijzen in Brussel schrijft hij toe aan de toegenomen concurrentie.

Ludo Clonen, het hoofd van de dienst studentenhuisvesting van de KU Leuven, fronst de wenkbrauwen bij de door het CIB genoteerde gemiddelde prijs van 461 euro per maand in Leuven. 'Wij gaan uit van 350 à 360 euro en een prijsstijging van eerder 2 procent per jaar.' Het verschil wordt mogelijk verklaard door het feit dat vooral luxueuzere en dus duurdere studentenkamers worden verhuurd via makelaars.

Ook Xior, de beursgenoteerde specialist voor studentenvastgoed, bemerkt niet meteen grote prijsstijgingen. 'Bestaande contracten kan je enkel indexeren. Voor nieuwe contracten mag je spreken van een prijsstijging van zowat 1,8 procent per jaar', zegt Christian Teunissen, de CEO van Xior, de grootste kotbaas van België. Xior heeft een portefeuille (inclusief pijplijn) van 11.000 kamers, vooral in België en Nederland.

Volgens de studie van Stadim groeit het aantal studenten in België tegen 2030 met 20 procent. Door de internationalisering zal de nood aan bijkomende studentenhuisvesting nog sterker groeien. De vastgoedadviseur meent dat tegen dan 95.000 extra studentenkamers nodig zijn.