Sven Janssens nieuwe ceo van Home Invest

Sven Janssens is de nieuwe ceo vabHome Invest Belgium, de vastgoedgroep gespecialiseerd in residentieel vastgoed.

Sven Janssens (46) was tot nu toe aan de slag als COO bij Leasinves t, een andere vastgoedvennootschap genoteerd op Euronext Brussel.

Hij is architect. Sinds 2003 legde hij zich toe toe op property management voor vastgoedmakelaar Trevi. In 2006 nam hij bij Leasinvest Real Estate de functie van Head of Property Management op en werd hij er twee jaar geleden COO. Hij gaat aan de slag bij Home Invest op 3 december.