TINC lanceert tweede kapitaalverhoging sinds beursgang

Het infrastructuurfonds wil evenveel ophalen als bij de beursgang én de kapitaalverhoging van eind 2016, maar moet daarvoor steeds minder nieuwe aandelen uitgeven.

The Infrastructure Company (TINC), een bedrijf dat investeert in vastgoedprojecten die renderen over de heel lange termijn (windmolenparken, sluizen, snelwegen), lanceert een kapitaalverhoging van bijna 77,7 miljoen euro. Daarvoor geeft het 6,8 miljoen nieuwe aandelen uit aan een prijs van 11,4 euro per stuk, dat is een korting van 9,9 procent tegenover de slotkoers van gisteravond.

Concreet komt er voor elke drie bestaande aandelen één nieuw aandeel bij. Bij de vorige kapitaalverhoging in december 2016 was dat één aandeel per twee bestaande. Toen werd 76,7 miljoen euro binnengehaald, zo goed als hetzelfde bedrag als nu. Bovendien werd ook bij de beursgang in mei 2015 78 miljoen euro extra binnengehaald, bovenop de verkopen van bestaande aandeelhouders.

Omdat de opbrengsten van de investeringen van TINC traag maar gestaag binnenkomen, was een kapitaaloperatie te verwachten. De kas was immers bijna leeg op eind december, bleek vorige week bij de resultatenpublicatie. TINC wond er ook geen doekjes om, en zei dat het al banken had gevraagd om de opties te bekijken. Verschillende analisten hadden hun rating voor het aandeel toen al opgeschort om belangenvermenging te vermijden.

Praktisch

U kan vandaag nog aandelen TINC kopen of verkopen om uw portefeuille te positioneren voor de kapitaalverhoging. Het voorkeurrecht gaat pas vanavond van het aandeel. Daarna worden de rechten apart verhandeld, en heeft iedereen tot vrijdag 23 maart (16u) de tijd om via zijn beursmakelaar deel te nemen aan de operatie. De maandag na dat weekend worden de resterende rechten geplaatst bij grote beleggers.